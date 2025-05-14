瞄準高資產族群 台中14期品牌建商掀配備大戰

台中十四期重劃區開發進入高峰，隨著重大建設題材陸續到位，區域推案量快速擴大，產品競爭也從地段與單價，延伸至建材配備與生活機能的整合設計，建商紛紛強化空間細節、系統整合與社區服務，住宅思維正從銷售導向轉為使用本質的全方位升級。

根據內政部實價登錄統計，2025年北屯區預售住宅中，單價70萬元以上、總價3,000萬元以上的換屋與豪宅型產品，幾乎全面集中在十四期重劃區，顯示該區已成為北屯高資產族認可的核心豪宅聚落，也解釋為何產品規劃競爭日益白熱化，建案設計必須同步回應高端市場對品質與差異化的期待。

近期話題焦點之一為磐興建設推出的「磐興寬悅」，基地位於榮德段，正對隈研吾設計的台中巨蛋，是目前十四期唯一的巨蛋首排住宅，亦為中台灣首見全案導入日系建材龍頭LIXIL旗下系統的住宅產品。涵蓋TOSTEM氣密窗、GROHE與American Standard衛浴、INAX磁磚等，產品規劃跳脫傳統配備堆疊，轉向以「系統整合」為核心的設計邏輯。

磐興建設總經理游金洲表示，近年住宅市場已逐步從單一規格或品牌競賽，轉為回應實際使用情境的整體設計思維，特別是在高資產自住客層中更為明顯。「我們觀察到，現在購屋者不只關注建材等級，更在意是否能解決生活裡清潔、收納、防霉、維護等實際問題。」

他指出，以「磐興寬悅」為例，從建材選擇到與LIXIL的深度整合，正是希望讓建築回到住宅本質，打造真正能住十年、二十年，仍會被稱讚的空間。

除磐興外，十四期多數新案也同步拉高產品標準。「大陸豐莚」標配義大利B&B Italia高訂款廚具，強調餐廚空間的高端質感；「華固豐匯」配置德國BOSCH廚電、Villeroy & Boch衛浴、YKK氣密窗與3M淨水系統，呈現機能與品牌兼備的全面規劃；「龍寶有愛臻邸」則採全室精裝修方案，標配大金冷暖空調、衣櫃、全熱交換器與玄關系統，訴求即裝即住的便利性。

產品競爭亦延伸至社區空間層面。「陸府織森」打造蕨類遊樂園、沉階果嶺區與瑜珈芳療空間，規劃未來由專業師資進駐社區，強化生活共感與機能延伸；舜元建設洲際段案則結合園道綠帶與運動場域，提出「三球野奢宅」概念，針對自住型買方打造多功能公設與大尺度收納機能，回應家庭客層對彈性空間的期待。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，十四期已成為觀察住宅產品升級趨勢的重要風向帶，建商不再僅比品牌與坪數，而是著重在整體生活方案的設計與整合力。

賴志昶指出，面對高資產族群對品質、細節與長期使用價值的重視，十四期建案正透過建材選用、公設內容與空間配置的全面強化，開啟住宅產品新一輪質變。