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GASA 董事總經理：詐騙對象是每個人 要靠全球合作防堵

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球民眾面臨詐騙的狀況幾乎已不可逆，全球反詐騙聯盟（GASA）董事總經理Jorij Abraham（亞伯拉罕）直言，詐騙集團的對象是「每個人」，他指出，打詐現在需要國際合作、產官學協力，分享資訊和技術，已經不是單打獨鬥可完成。

日本和亞太地區的詐騙數量、複雜性和影響持續成長。全球反詐騙聯盟（GASA）與Google、趨勢科技和Gogolook 合作，14日首度在日本舉行首屆反詐騙研討會，產官學界討論日本詐騙現狀與防範策略。

GASA是2021年才成立的全球非營利組織，台灣信任科技業者Gogolook是成立會員之一，短短幾年包括趨勢科技、萬事達卡、Google、Amazon等國際企業也成為會員或贊助企業。去年GASA攜手Google成立全球詐騙情報交換平台（Global Signal Exchange, GSE），目標是透過可信任的詐騙數據交換平台，合法合規共享防詐資訊與AI技術，加強全球詐騙偵測與應變能力，為平台成員開創商業合作機會。

Google統計，目前已有20個單位加入，分享將近1.8億個訊號。在2025年第1季，Google將更多產品引入GSE，接收了1,000萬個訊號並分享了400萬個。相較於2024年10月的試驗計畫，接收的訊號量增加了十倍。

GASA近期發布《2024 全球詐騙報告》指出，全球近五成民眾每周或每天會遇到詐騙，每年因詐騙損失高達1.06兆美元，相當於全球人口的25.5%曾經歷詐騙損失。生成式AI手法也被大幅用於詐騙攻擊。聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）在2025年4月發布《Inflection Point》報告指出，東南亞已成為大規模詐騙中心的熱區，並呼籲各國當局借助科技防詐技術、強化跨境情資共享以打擊跨國詐騙行為。

亞伯拉罕指出，目前詐騙已經是全球問題，在歐美猖獗，犯罪率高但破獲率低，希望透過GASA倡議和GSE平台的訊息交流，以跨國合作去抓到犯罪首腦。他指出，除了AI讓詐騙更容易以外，非洲的奈及利亞等開發中國家甚至形成了詐騙產業，將孩童送到詐騙學校專門訓練，造成非洲等地的嚴重損失。因目前詐騙集團也走全球化，在各地流動犯罪，GASA也希望透過GSE平台，與全球政府、企業、學界共同分享詐騙訊息，追國際犯罪集團。他強調，透過資料傳布與交換，可以即時透過全球數據交換和分析去找出詐騙趨勢。

Google 詐騙集團

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