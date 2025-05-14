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迎接紐約大都會台灣日 華航推台北101好水限定航班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為推廣台灣觀光，中華航空（2610）攜手台北 101，將「台北 101 好水」搬上華航班機，從 5 月 14 日至 5 月 26 日搭乘台北往返北美航線，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、溫哥華等航點的豪華商務艙旅客，都能見到這世界知名的台灣摩天大樓。

台北 101 不僅是台灣指標性地標，同時也是觀光客到台灣必訪的著名景點，特殊的建築外觀，讓人一眼難忘。華航希望透過這款台北 101 造型瓶裝水，將地標意象巧妙搬進客艙，讓旅客登上機後，除了感受華航客艙獨特的東方美學設計風格，體驗「從心做起」的親切服務，更能體會華航與台北 101 共同呈現的用心與精緻款待。

同時迎接 5 月 24 日即將到來的 「紐約大都會台灣日」 （Mets' AI Taiwan Day）活動，華航安排 5 月 14 日出發北美首班 CI006 台北飛往洛杉磯做為「台北 101 好水」快閃的首發航班；華航紐約分公司也將參與這場盛會，期待藉由這場結合台灣文化、觀光、美食等豐富內容的活動，將旅客帶進台灣，促進交流。

即日起至 5 月 26 日，華航往返北美航線的豪華商務艙，限定供應 6,000 瓶的「台北 101 好水」；6 月底前憑瓶裝水上的吊卡，還可到台北 101 觀景台 89 樓禮品店兌換小禮物。

紐約 華航 觀光

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