桃園首發12億元社宅、捷運公債開紅盤 已全數標售

桃園市政府財政局長歐美鐶今天在議會答詢表示，今年3月18日發行的社宅、捷運公債各6億元在櫃買中心全數標售，12億元已經撥入相關的基金。

歐美鐶說明，捷運、社宅公債為期兩年，利率1.6%，比市場一般利率低，可以省下約1100萬元的利息，未來會視需要和評估是否持續發行公債，包括這兩項或其他項目，但是發行的時機點很重要，要掌握利率最低的時候發行。

部分議員質疑捷運和社宅計畫工程都有中央補助，為什麼還要發行公債？歐美鐶強調，雖然有中央補助不過還是有地方自籌款，而且發行公債必須經過公共債務委員會審查，包括社宅捷運自償率等都有嚴謹的發行標準。