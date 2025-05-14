三口之家看過來！北市這兩區1500~2000萬元買30坪

根據實價登錄中古屋資料，台北市購屋總價以1500萬元至2000萬元最多，對需要較大坪數的新婚族、三口之家來說，如此總價帶可在台北哪一區買到最大空間房子？

永慶房產集團統計各行政區在總價帶1500萬元至2000萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，皆逾30坪，而相同總價預算在大安區僅僅只能購買17.6坪，坪數最小。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，北投區位處台北市邊陲地區，房價自然實惠許多，因此在相同預算下能擁有更寬闊的居住空間，近一年在1500萬元至2000萬元的總價帶內，平均可購得31.9坪，是北市最高。

北投雖距台北市中心略有距離，但是生活機能相當便利，也有捷運優勢，醫療、教育等資源亦相當齊全，再加上未來還有北士科和環狀線的開發利多，也成為許多小資族、年輕夫妻入住北市的理想選擇之一。

文山區同樣位於北市邊陲地帶，因此也有機會以同樣的預算購得較大坪數的住宅。近一年在相同的預算下，平均可購得30.8坪。

陳金萍指出，文山區雖相對偏遠，但仍近北市核心區域大安區，部分區域距離台灣大學也只需要幾分鐘的車程，再加上文山區綠化、文教資源豐富，素有北市後花園之稱，也成為許多公教人員、高教族群熱門居住地。近一年來1500萬元至2000萬元的住宅交易件數高達296件，也是全市最高。

1500萬至2000萬元總價帶，仍有機會買在北市核心區，但坪數小，其中大安區平均僅能購得17.6坪，為北市最小，也是在1500-2000萬元總價帶區間裡，唯一購買坪數不到20坪、單價破百萬的行政區，高達114萬元。