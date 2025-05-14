和運租車攜手台灣濕地 保護聯盟守護二仁溪

和運租車長期秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，致力於公益投入。2025年，和運租車首次將關注領域拓展至生態與環境保護，進一步彰顯企業對社會與環境的責任。

5月14日，和運租車攜手台灣濕地保護聯盟，共同推動「二仁溪濕地保育計畫」，並由和運租車執行副總經理親自出席捐贈儀式，展現企業對永續發展與生物多樣性議題的高度重視。

活動當天，台灣濕地保護聯盟安排了濕地生態導覽、移除外來種植物等多元活動，和運租車同仁積極參與，深入了解當地的生態系統。雙方攜手合作，透過實際行動擴展生態保育影響力，為台灣的「野生」生命力增添豐富多樣的生態資源。此次合作也規劃了100個志工名額，未來和運租車將持續號召更多同仁參與，並藉此推動

過去，和運租車已長期聚焦偏鄉教育扶助、弱勢關懷支持、交通安全倡議三大主軸，致力於「以人為本」的社會關懷。今年起，企業公益策略正式向「生態保育」領域延伸，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「氣候行動」、「保育海洋生態」、「陸域生態」等目標，在推動企業永續發展的過程中，為社會與環境作出更積極的貢獻。