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全台逾萬宅一房設6戶！這縣市福利流口水平均戶口最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

觀察內政部不動產資訊平台資料，全台有設戶籍住宅的戶數狀況，有83%的住宅都是一宅一戶，不過，全台也有逾1.3萬間住宅，每宅設籍六戶以上。

以平均戶數來看，離島金門縣平均2.03戶最多，其次為澎湖縣1.56戶。

本島各縣市當中又以嘉義縣多戶設籍的情況最明顯，每間住宅平均有1.38戶，其次為雲林縣1.35戶，和南投縣1.3戶；而六都中以台北市單一住宅的戶數最多，平均1.29戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，出現一宅多戶，原因包括家族同住，但旁系手足婚後分戶，為縣市福利或學區設籍，或是租屋族入籍，與房東分戶等。

對許多租屋族而言，雖然沒有設籍的迫切性，不過為了子女學區考量，或就近選舉投票方便，以及享受該縣市福利，所以有明確寄戶口的需求，才導致一宅有多戶的情況。

張旭嵐舉例，其實離島的福利佳，以金門縣為例，設籍居民享有機票7折優惠、生育補助和全職媽媽津貼、大學前學、餐費全免、就學補助津貼，以及學童免費營養午餐、喝牛奶等。

不僅如此，金門人只要年滿20歲，即可享有三節「家戶配酒」，這也難怪金門縣就算實際居民和住宅不多，但幾乎一半以上的住宅都至少有兩戶以上的戶籍。

觀察本島每宅平均戶數前三高的縣市，都是農業縣市，台灣房屋嘉義博愛加盟店店東陳美燕表示，嘉義縣農業大城，農民加入農會會員可投保農保，但因農會規範一戶只能有一名正會員，因此不少人採用分戶方式，讓同住親友也能成為正會員。

許多租屋族常有房東不讓設籍的困擾，張旭嵐指出，新的租屋定型化契約明定，房東不得約定房客不得遷入戶籍，只要房客有居住事實而房東不同意遷入時，依戶籍法第17條等相關規定，房客可檢具國民身分證、遷出地戶口名簿及居住證明文件，直接向遷入地戶政事務所申請遷入登記。

不過，多數的租客為了租屋順利，或是享有較優惠的租金，因此還是屈就不遷戶籍的條件。

金門街景。圖／台灣房屋金門加盟店提供
金門街景。圖／台灣房屋金門加盟店提供

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