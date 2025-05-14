超商之最！全家獲首屆台灣零售永續獎三項金獎

全家（5903）ESG行動再獲肯定！勇奪首屆《台灣零售永續獎》「永續合作夥伴獎」、「永續零售供應鏈獎」、「顧客永續行動獎」三項金級大獎，為參賽便利商店獲得金獎數量之最。

全家長期以「便利永續，你也+1」ESG精神，結盟多元夥伴關係、驅動供應鏈與顧客參與，共創便利永續生活，深獲評審肯定。近期「全家一起友善移工計畫」、「永續食材與包材減塑」兩大行動，亦獲《2025遠見ESG企業永續獎》「社會創新組楷模獎」、「環境友善組績優獎」雙料大獎，為便利商店實踐ESG的領航品牌。

全家關注多元族群消費需求，於2023年攜手社創組織One-Forty，於通路中首創以四國語系溝通墊板為起點，逐步改善在台超過80萬名移工消費痛點，建立友善安心賣場，迄今已獲六項ESG獎項肯定。今年持續迭代更新，瞄準店員與外籍顧客對焦需求之多元情境，於全家APP中全新推出「智慧AI翻譯」功能，內建「即時文字翻譯」與「即時圖片翻譯」兩大功能，支援八國語言文字輸入，即可讓店員顧客彼此自由對話；或者上傳圖片如商品、優惠資訊與成分標示，即可立即獲得翻譯結果。同時，咖啡茶調理飲品同步新增實體紙本菜單上線，提供外籍顧客更便利順暢的購物體驗。

做為最貼近消費者的生活場域，全家發揮通路影響力，從原料潔淨、綠色採購、包材永續三大面向著手，盼從供應鏈源頭到消費商品端，提民眾永續消費新選擇。全家2018年領先業界推動少添加Clean Label標章，迄今已有逾千種原料、700項商品認證，鮮食產品認證率逾八成，去年更領先業界攜手穀研所導入「全穀標章」，滿足消費者永續飲食需求；另外，更致力於在地食材使用與包材減塑推行，累計綠色採購達3000公噸、減塑逾200噸，讓消費者走進「全家」就能輕鬆實踐永續行動。

全家移工友善作為也持續創新。為打造語言無障礙、文化交流的購物環境，全家自2023年起攜手社創組織One-Forty推動「全家一起友善移工」計畫，從「多語系」、「多商品」、「多交流」三方面著手，陸續於4,300間店舖導入溝通友善墊板、多語系飲品菜單電子看版與FamiPort多語言介面等作為。

今年進一步將溝通友善墊板迭代更新，於會員APP全新推出「智慧AI翻譯」功能，透過智慧AI員工「Ava」提供「即時文字翻譯」、「即時圖片翻譯」兩大服務，可支援中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文與菲律賓文等八國語言翻譯，協助外籍顧客與店員間溝通無障礙，運用手機APP上快速對焦消費需求；「即時圖片翻譯」功能則是透過手機拍下商品包裝上的文字，就能將圖片資訊轉化為文字，系統將自動解析成分、熱量、過敏原等重要資訊，幫助外籍顧客快速了解商品內容，避免因文化或飲食習慣差異誤購不適合的商品。

對為應穆斯林族群飲食需求，全家不僅設立穆斯林友善商品專區、NO PORK無豬肉熟食區及鮮食標誌，讓顧客更能安心選購，近期更將現調咖啡茶飲品新增實體紙本菜單，讓顧客更便利使用。「全家一起友善移工計畫」不僅已累計獲得六項永續獎項，並獲97%移工認同全家服務所帶來的便利性，此次更榮獲首屆《台灣零售永續獎》金級肯定，成為零售業落實DEI的標竿行動。