台塑便利家榮獲「2025台灣零售永續獎」銀獎 展現永續銷售領域的努力

台塑生醫14日宣布，子公司台塑便利家長期推動「無包裝」永續銷售模式，榮獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）頒發2025年台灣零售永續獎「永續零售創新獎」銀獎，充分展現其於永續銷售領域的創新與努力。

台塑便利家於全台廣設洗衣精、洗潔精補充站，成功突破傳統瓶裝產品的銷售框架，落實減塑、低碳的環保理念，獲得評審團與消費者高度肯定。未來，台塑便利家將持續推動永續消費的經營策略，落實台塑企業在ESG發展上的實力與承諾。

台塑便利家董事長王瑞瑜表示：「在追求永續發展的ESG時代，台塑便利家將持續以創新的思維前進，並付諸實踐。我們相信，最有效的方式，就是採取貼近民眾生活、接地氣的經營模式。」

台塑便利家於全台設置洗衣精及洗潔精補充站，採自助式操作設計，讓消費者可於無人服務情境下輕鬆完成購買，鼓勵民眾自備瓶器重複使用，不僅可減少一次性塑膠容器汙染，更強化全民參與減塑行動的意識，為減輕環境負擔創造可見的改變，實踐循環經濟的核心價值。

跳脫傳統產品銷售思維，台塑便利家致力於提供「極簡、適量、便利」的日用品消費方式，引領民眾能理性購物、降低浪費。補充站提供「五元少量起售」的彈性購買機制，讓消費者可依實際需求補充使用，不僅滿足生活所需，也促使每一次消費成為支持永續生活方式的具體行動。台塑便利家正逐步轉型為以生活倡議為核心的永續服務平台。

台塑便利家積極與在地政府、企業及金融機構合作，擴展補充站的布建與永續影響力。包括與第一銀行合作，在其台北總行及多家分行設置補充站，結合其在地通路優勢，推廣環保消費理念；也與台南市環保局、雲林縣政府及近期加入的南投縣環保局合作，透過在地資源及宣導力量，共同邁向2050年淨零排放的國家目標。

展望未來，實現淨零與環境永續需要更多力量的投入。台塑便利家將持續擴展補充站布點，並誠摯邀請更多市場品牌攜手合作，一同推動綠色生活。台塑便利家也將積極導入智慧化設備與數據管理技術，降低對人力的依賴，並提升營運效率。同時，補充品項也將持續擴充選擇，以滿足更多元的消費需求，讓更多民眾能夠便利地參與永續行動，共同邁向更友善、更環保的生活方式。