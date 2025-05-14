崇越領軍14家台日星夥伴 首度參展 SEMICON SEA

崇越科技（5434）14日宣布，與旗下子公司「新加坡崇越」，攜手14家台灣、日本、新加坡等海內外材料及設備供應商，首度參展2025 SEMICON SEA，5月20日至22日將於新加坡金沙會議展覽中心，展示從半導體前端製造至後段封測的關鍵材料、零組件與設備，如：光阻、晶圓載具、鑽石切割刀、特殊氣體、化學濾網；蝕刻製程應用的石英環及化學品；封裝製程的導熱材及封測設備等。

東南亞國家具勞動成本、地理位置佳及政府政策支持等優勢，近年已成為全球半導體供應鏈的發展重鎮，隨製造廠向東南亞板塊移動，崇越科技於這次展會中，特別聚焦在封裝檢測設備、光學量測設備、光罩檢測設備、自動滅火系統、清洗設備等，其中多項設備已成功打入半導體一線大廠供應鏈。

隨著半導體製程技術邁向先進節點，終端客戶對於智慧製造與高效自動化的需求持續攀升。崇越科技攜手半導體成品包裝技術領導廠商─旭禾精密，展出專為智能化生產而設計的全自動成品包裝設備（卷帶 Tape Reel /托盤 Tray /晶圓製程盒 FOUP /晶圓運輸盒 FOSB），提供高效率、高精度品質的整合解決方案。

本次展示結合AI視覺檢測與智能參數調整技術，有效提升生產品質穩定性與良率，可靈活因應多樣化包裝需求。此外，針對全球減碳與永續趨勢，設備採用低能耗設計與環保材料優化，有效協助客戶落實綠色生產。崇越科技致力提供智慧、永續、高附加價值的設備方案，攜手產業客戶共創先進製造新未來、邁向淨零目標。

同樣打入一線大廠供應鏈的還有艾斯邁科技，亦於本次半導體展中展示高精度的光罩檢測，具強大客製整合能力。封裝檢測設備方面，崇越科技與國內先進封測廠AI ADC（自動瑕疵分類，Automatic Defect Classification）市佔率第一的領導廠─「倍利科技」合作，整合自動光學檢測，取代人工複檢。

對於造價上千億的晶圓廠或封測廠而言，及早偵測火災煙流、確保人身安全及降低財務損失，機台消防系統安全的源頭把關至關重要。崇越科技代理「初田製作所」(HATSUTA)的自動消防系統，透過感測器24小時監控，提供機台內部潔淨的氣體滅火，能在1分鐘內快速充滿整個空間進行滅火。

除以上領導廠商，本次半導體展聯合參展的供應商還包含新加坡在地濕式化學供應商─EMK Technologies，以及化學濾網製造商─鈺祥、無塵室空調系統監測設備商─創控科技（股票代碼6909）、半導體清洗設備商─艾亨達科技、半導體零組件供應商─敏盛科技等台廠，另外還有日本半導體關鍵材料製造商─信越化學(TYO: 4063)、鑽石工具製造商─READ、半導體加工器具設備商─大日商事等，聯手展示半導體從前段製造到後段封裝測試的全方位解決方案，共同打造完整供應鏈、建立合作生態圈，拓展東南亞商機。

崇越科技深耕東南亞市場多年，新加坡崇越於1997年設立，並以星國作為營運發展中心，逐步拓展東南亞市場，2019年成立越南崇越、2022年於馬來西亞成立檳越科技，今年4月初更完成注資，設置泰國辦事處。

崇越科技董事長潘重良表示：「我們除了掌握半導體關鍵材料和設備外，更協助UMC、VSMC等半導體客戶蓋廠，良好口碑讓崇越成為了客戶海外設廠的首選合作夥伴。今年我們在新加坡、越南、馬來西亞承接了多項廢水、回收水、製程水、機電空調工程，在東南亞取得豐碩成果。」