亞諾法推出RNAFlex全球首創整合型RNA自動化生產平台 加速發展

亞諾法（4133）14日宣布，成功開發全球首創整合型RNA自動化生產平台RNAFlex。自COVID-19疫苗成功問世以來，mRNA作為一種全新生物製劑，以其療效與安全性在大眾市場中迅速奠定地位，並推動RNA生物技術於免疫療法、細胞治療及基因編輯等領域快速擴展。

亞諾法表示，目前RNA的手動合成與純化仍為轉譯研究、藥物開發與臨床前研究的主要產製方法。然而，這些繁瑣且需精密控制的操作，始終受到RNA本身不穩定、易降解、易受污染，以及產量與品質變異大的限制，進而限制其應用推展。

亞諾法推出RNAFlex全面整合五大硬體模組、全方位液體處理系統、高度靈活機械手臂與強大軟體功能，涵蓋 RNA生產的所有核心程序，包括體外轉錄（in vitro transcription）、加帽（capping）、cleanup、oligo dT與cellulose純化等。系統配備預先驗證完成的RNA試劑、試劑盒與耗材，確保操作便利與生物相容性無虞。此概念類似於目前市場上成熟的DNA自動化平台，但RNA自動化在技術與生物層面上具高度挑戰性，始終未能實現商業化。

亞諾法表示，RNAFlex可高效支援各類主要RNA類型，包括self-amplifying messenger RNA (SAM)、 messenger RNA (mRNA)與circular RNA (circRNA)，確保產出RNA的產量與品質高度一致，加速藥效與活性研究在轉譯醫學與藥物開發中的進程。

此平台亦可升級至GMP規格，支援符合GLP的毒理與藥物動力學前臨床試驗所需的規模化製程。RNAFlex為一高度靈活的開放式平台，支援使用者導向的客製化操作，滿足RNA市場不斷演進的需求。亞諾法已針對RNAFlex的設計、組成與用途，申請全球專利保護。