南科換屋族「進場尋寶」 信義房屋觀察一類產品受歡迎

自川普宣布關稅政策以來引起全球經濟震盪，市場瀰漫不確定性，消費者抱持觀望態度，使得房市繼第七波信用管制之後持續維持冷靜。信義房屋在地專家張榮表示，大台南地區房市近年主力多為相關就業族群，隨園區運行如常，整體房市亦沒受到太多影響；但一線觀察發現，近期房市降溫吸引不少換屋族趁機進場尋寶。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，房地產屬於自用兼資產配置產品，波動幅度較小，不容易受到政策影響在短時間內有大幅度的震盪，目前大台南地區房市降溫主因還是去年第七波信用管制所致，而關稅政策帶來的股市震盪，小幅度造成買方購屋預備金的緊縮因而展延交屋，但並未出現解約或拋售等現象，顯示此議題在房市影響不大。

張榮提到，大環境不穩定雖然導致許多人處觀望態度，但近期在一線觀察發現，投資型客戶已經退場，大都為自住族群，除了首購族，以三房以上、中上坪數為主要需求的換屋族群亦陸續進場尋寶。張榮提到，這類小換大的換屋族多是在台南定居已有一段時間，隨著家庭成員增加開始有換屋的想法，因有可自住物件，縱使坪數較小仍可將就，所以並不急著購屋，在空間需求與日俱增、加上物件議價空間開始增加情況下，態度轉趨積極找房。

張榮說明，中上坪數以上的產品是指不含車位總坪數在35-60坪左右、室內約25-40坪，並且總價落在1800萬-2800萬上下的電梯大樓物件，大部分屋齡落在5-10年內居多。數量之所以增加是因為目前屋主大多已持有至少5年以上，就現在房價來看已有一段利差空間，加上市場不確定性，便開始考慮出場，物件釋出便吸引不少等著換屋的民眾進場。

張榮建議，大台南地區自110年後，建商以蓋小兩房為主流，大三房這類中上坪數物件越來越少，本來就是市場上的搶手產品，加上近期市場趨於冷靜，特別是持有已經有一段時間的屋主，對於價格也比較不那麼堅持，有換屋需求的民眾不妨把握此波進場尋屋，多看、多議，或許有機會以不錯的價格入手。