快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

南科換屋族「進場尋寶」 信義房屋觀察一類產品受歡迎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋在地專家張榮表示，近期觀察發現隨空間需求與物件增加，許多換屋族於此時進場找房。(圖/信義房屋提供)
信義房屋在地專家張榮表示，近期觀察發現隨空間需求與物件增加，許多換屋族於此時進場找房。(圖/信義房屋提供)

自川普宣布關稅政策以來引起全球經濟震盪，市場瀰漫不確定性，消費者抱持觀望態度，使得房市繼第七波信用管制之後持續維持冷靜。信義房屋在地專家張榮表示，大台南地區房市近年主力多為相關就業族群，隨園區運行如常，整體房市亦沒受到太多影響；但一線觀察發現，近期房市降溫吸引不少換屋族趁機進場尋寶。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，房地產屬於自用兼資產配置產品，波動幅度較小，不容易受到政策影響在短時間內有大幅度的震盪，目前大台南地區房市降溫主因還是去年第七波信用管制所致，而關稅政策帶來的股市震盪，小幅度造成買方購屋預備金的緊縮因而展延交屋，但並未出現解約或拋售等現象，顯示此議題在房市影響不大。

張榮提到，大環境不穩定雖然導致許多人處觀望態度，但近期在一線觀察發現，投資型客戶已經退場，大都為自住族群，除了首購族，以三房以上、中上坪數為主要需求的換屋族群亦陸續進場尋寶。張榮提到，這類小換大的換屋族多是在台南定居已有一段時間，隨著家庭成員增加開始有換屋的想法，因有可自住物件，縱使坪數較小仍可將就，所以並不急著購屋，在空間需求與日俱增、加上物件議價空間開始增加情況下，態度轉趨積極找房。

張榮說明，中上坪數以上的產品是指不含車位總坪數在35-60坪左右、室內約25-40坪，並且總價落在1800萬-2800萬上下的電梯大樓物件，大部分屋齡落在5-10年內居多。數量之所以增加是因為目前屋主大多已持有至少5年以上，就現在房價來看已有一段利差空間，加上市場不確定性，便開始考慮出場，物件釋出便吸引不少等著換屋的民眾進場。

張榮建議，大台南地區自110年後，建商以蓋小兩房為主流，大三房這類中上坪數物件越來越少，本來就是市場上的搶手產品，加上近期市場趨於冷靜，特別是持有已經有一段時間的屋主，對於價格也比較不那麼堅持，有換屋需求的民眾不妨把握此波進場尋屋，多看、多議，或許有機會以不錯的價格入手。

信義房屋 房市

延伸閱讀

關稅政策重構供應鏈 環保鞋品牌「馳綠」啟動美國建廠

房產變現 信義房屋代書提醒留意兩件事

拚經濟也拚公益 南科宏捷科技連8年捐助華山孤老禮物

酒店內開起拉麵店 看好南科長住日客與新增商機

相關新聞

南科換屋族「進場尋寶」 信義房屋觀察一類產品受歡迎

自川普宣布關稅政策以來引起全球經濟震盪，市場瀰漫不確定性，消費者抱持觀望態度，使得房市繼第七波信用管制之後持續維持冷靜。...

新北公辦都更加速 專家：條件較好恐讓民辦住戶期待失衡

新北市都市更新整合再加速。由新北市住都中心主導的3件公辦都更案近日同步招商，其中位於新店區中華路與三民路口的「新店曦案」...

中鼎踩雷…第1季每股虧1.52元 公司啟動穩健財務方案

中鼎美國子公司承攬BKRF煉油廠改造工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，以致196億元的工程款未能回收，中鼎董事長楊...

杜絕盜版機上盒 產官獻策

盜版機上盒在台灣熱銷氾濫，不僅侵害內容產業權益，更隱含資安及國安的高度風險，專家指出，每一個盜版機上盒都是潛藏台灣家庭的...

中租東協報捷 第1季EPS 3.28元

中租控股昨（13）日舉行法人說明會，近兩年影響獲利的信用減損損失與資產品質，第1季已有好轉跡象，中租控股董事長陳鳳龍指出...

泰豐賣觀音廠 68億起跳

泰豐輪胎昨（13）日宣布，桃園觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。