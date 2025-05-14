新北公辦都更加速 專家：條件較好恐讓民辦住戶期待失衡

新北市都市更新整合再加速。由新北市住都中心主導的3件公辦都更案近日同步招商，其中位於新店區中華路與三民路口的「新店曦案」備受矚目，生活機能良好，現況多為屋齡逾30年的一、二層樓老舊建物，整合進展順利，目前住戶參與意願已超過八成。

住都中心自110年成立以來共推動9件都更案，執行長錢奕綱表示，「新店曦案」位置完整、條件良好，走路即可抵達捷運站，也鄰近新店溪綠地，推動上面臨的挑戰與多數公辦案類似，主要為土地占用、未合法建物安置及產權複雜等問題，「本案困難點以土地占用與未合法建物為主，目前整合進度樂觀。」

錢奕綱指出，公辦都更以公有土地為主軸，推動相對順利，且近年也結合托老、托育等公益設施，期望藉此改善周邊都市環境。由政府主導可避免建商倒閉或不良業者介入，「中繼住宅」則是後續強化目標之一，希望讓民眾在都更期間有更妥善的安置安排。

新北市議員陳永福表示，公辦都更因為採取公開招標、資訊透明，所有權人信任度普遍較高，「不像自辦案可能出現不良建商的問題，民眾對公辦案比較有信心心。」

新北市議員黃心華則指出，許多區位相對邊陲、房價不高地段難以吸引建商投入，政府介入推動公辦都更，是必要作法。他認為，公部門的角色比過去更積極，透過住都中心整合資源與尋找出資者，也提升了整體推動效率。他提醒，都更是否能順利進行，取決於社區共識與同意比例，「只要有共識，就能吸引優質廠商加入。」

他也指出，老屋耐震標準低，整建需求日益迫切，加上工料成本上升，民眾可分回的比例縮水，期待落差也加劇分歧。「公辦案行政規費相對低廉，但私辦談判的彈性較高，各有利弊。最終關鍵還是在住戶能否達成整合。」

新北市建築師公會理事長汪俊男則表示，公辦都更的關鍵在於公有土地過半，規模較大時，推動及設計過程相對單純。公辦案多由建築師或實施者事前進行完整規劃與行政協調，若落在策略指定地區，獎勵容積可達2倍，相對於一般民間案的1.5倍有更高誘因。「但這也會影響周邊民間案的期望值，住戶會產生比較心態，進而增加民間都更談判難度。」

他強調，公辦案在整體規畫與配套上表現良好，「若能順利執行，也能帶動周邊地區形成正向更新效應。」