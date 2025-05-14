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藥華藥：Ropeg非聯邦保險Part B給付藥 不受美藥價政策影響

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）13日發表聲明指出，美國於2025年5月12日公布「最惠國藥價政策」（Most Favored Nation, MFN）行政命令，政策細節目前仍存諸多不確定性，若為延續美國2020年提出的版本，則僅適用於聯邦醫療保險Medicare Part B所涵蓋的藥品。

藥華藥旗下創新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）屬於聯邦醫療保險Medicare Part D，不在影響範圍內，現行給付機制與臨床使用安排目前均不受影響，患者治療可持續不中斷。

藥華藥指出，Ropeg為藥華藥自行研發製造的創新長效型干擾素，已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准用於治療真性紅血球增多症（PV），並於全球多國市場上市銷售，憑藉可每兩周施打一次、副作用低、且可針對疾病根源進行治療等優勢，讓患者更容易持續治療並看到效果。

美國聯邦醫療保險Medicare Part B通常涵蓋需在醫療機構內由專業醫護人員施打的藥品，而Ropeg為皮下注射劑型，可由病患在家中自行施打，因此屬於聯邦醫療保險Medicare Part D給付項目，主要經由私人商業保險或病患自費取得，不受到針對Medicare Part B藥品政策的直接影響。

值得關注的是，Ropeg的核准上市，正是為回應罕見疾病領域中存在的長期迫切醫療需求。在此族群中，治療選項有限，且多數現有藥物難以提供長期且穩定的疾病控制。Ropeg的臨床價值已獲醫界肯定，對於特定患者而言更是不可或缺的長期管理選項。

公司亦關注到，即便行政命令已簽署，政策從發布到實際執行尚需經歷公告期、公眾意見徵詢、實施細節確立，甚至立法程序等諸多環節，整體影響仍具高度不確定性。在此過程中，藥品適用範圍、計價機制與實施細則皆可能有所調整。公司持續密切追蹤政策進程，確保患者的用藥權益不受影響。

藥華藥表示，作為具國際市場布局的生技新藥公司，穩定且可持續地滿足患者治療需求為公司首要目標。面對全球政策環境變化，公司將持續與保險機構、醫療專業人士及政策相關單位保持積極開放的合作與溝通，攜手維護患者的用藥權益與醫療品質。Ropeg在全球市場的擴展與臨床價值已廣獲肯定，公司中長期成長動能強勁，營運穩健推進，持續為造福患者與提升股東權益努力。

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