寬魚報喜 主辦孫燕姿高雄巡迴演唱會預購秒殺 業績添動能

寬魚國際（6101）宣布，該公司主辦的國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》高雄巡迴演唱會13日中午12時開放全民預購，兩場合計2萬2,000張門票在90秒內即完售。

寬魚並公布首季財報，單季稅後純益382.7萬元，終結連兩季虧損，每股純益0.03元。隨著孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會門票熱銷，為營運增添動能。

寬魚指出，該公司今年首季主辦楊丞琳、蕭敬騰等人氣偶像澳門演唱會，票房成績亮眼，挹注公司營運，更獨家引進韓國天團BLACKPINK成員JISOO周邊商品快閃店，推升首季表現。

寬魚乘勝追擊，將於8月16、17日於高雄巨蛋舉辦孫燕姿《就在日落以後》演唱會。這是孫燕姿出道25年來首度在高雄巨蛋開唱，11日國泰世華卡友優先購、12日Live Nation會員預購，兩天都秒殺售鑿。13日中午12時於拓元售票系統全面開賣，90秒兩場2萬2,000張門票全數賣光，為本季業績增添動能。

寬魚指出，國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會由Live Nation Taiwan、Make Music、環球音樂、寬魚主辦，將於8月16日（星期六）晚上19時30分，以及8月17日（星期日）晚上18時30分舉辦兩場。

寬魚透露，孫燕姿與高雄的緣分似乎早已經安排好了，她迄今獲得二座金曲獎，兩屆的典禮也都剛好在高雄舉行，13日演唱會票房告捷，讓身為第一位新加坡歌后及金曲新人王的她與高雄的情感又再更加深厚、溢於言表。

展望未來，寬魚表示，持續積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，並拓展國際市場，結合兩岸人才，建立文創橋梁，成為集音樂、影視、IP版權、藝人經紀於一身的全方位文創平台及華人文創產業的重要推手。