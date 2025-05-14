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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

旭隼第1季EPS 9.73元 同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

UPS不斷電大廠旭隼（6409）昨（13）日召開董事會，通過今年首季財報稅後純益達8.5億元，季減13%、年增19%，為歷年同期新高，每股純益9.73元。

旭隼第1季營收達49.94億元，年增8.6%，季減0.25%，惟因產品組合因素，首季毛利率29.59％，年減1.46個百分點。

旭隼為全球最大的UPS代工廠，去年全年營收228.13億元，年增20.38%，改寫新猷。法人預期，旭隼今年受惠下游庫存調整結束，來自品牌廠外包比重提升，UPS持續成長5%至10%，加上PV Inverter在開發中國家南非、中東等地需求強勁，預計今年將有10%的增長，看好今年營運有望續創新高，全年毛利率不輸2024年的30.78％水準。

旭隼昨天股價收1,510元，下滑20元。旭隼今年4月營收20.25億元，月增11.8%、年減4.25%，累計今年前四個月營收70.19億元，年增4.56%。

目前旭準生產據點除台灣之外，還有中國大陸及越南等地。旭隼主要客戶包含歐美等100多個國家，法人分析，UPS終端應用中，以企業用伺服器及資料中心為大宗，占比約八成，由於市場成熟，每年CAGR僅4%，不過，旭隼成長動能主要來自於UPS品牌商外包比率提升，由於目前歐美品牌廠外包比率仍未超過10%，品牌商逐漸轉型，加上大陸廠商價格競爭壓力，外包比重逐漸增加，預估2025年UPS仍有中個位數成長。

UPS 旭隼

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