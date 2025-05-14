中租東協報捷 第1季 EPS 3.28元

中租控股（5871）昨（13）日舉行法人說明會，近兩年影響獲利的信用減損損失與資產品質，第1季已有好轉跡象，中租控股董事長陳鳳龍指出，東協市場今年各營運地區市場業務成長目標不變；至於關稅戰對匯率產生的衝擊，由於中租控股早已力行籌資在地化策略，各地均以當地貨幣營運，可以百分百的避險。

中租控股公布今年第1季合併營收為新台幣247億元，年減1%，累計稅後純益55.06億元，年減5%，每股稅後純益（EPS）3.28元，第1季信用資產、應收帳款業務量為8,270.6億元，年增2%，三大營運區域來看，台灣、中國大陸、東協的首季信用資產、應收帳款成長，分別為年增2%、年減2%、年增6%。另外，第1季的獲利結構中，東協地區的比重也從去年同期的5%上升到8%，區域的首季獲利年成長更達到44%，相較於台灣、大陸首季獲利均比去年同期下滑，東協營運成長相對亮麗。

陳鳳龍指出，東協市場營運成長主要來自馬來西亞與柬埔寨，越南市場也穩健，美中關稅談判暫時修兵是好事，但是關稅影響是整體的，雖然目前越南的外銷企業客戶比重僅一成，但還是要關注對整體經濟景氣的影響。第1季來看，東協馬來西亞、越南成績單確實有比較好，顯示過去幾年東協市場積極整頓資產品質有展現成績。

陳鳳龍並表示，台灣的業務量與獲利下滑，部分與車輛融資相關，主要表現原車融資的量能減少，但是雖然小車的原車融資相關業務出現小幅下降，但還有一定比例，預期車輛融資業務下半年受的負面影響將會愈來愈小。

大陸市場的延滯率創新高引起法人關切，中租控股財務長陳文正則是說明，主要因為目前大陸壞帳回收時間有所拉長，要持續看新增延滯狀況的變化，但大陸是信用成本雖因此上升，上升的幅度還在預期可允許範圍內。

陳鳳龍表示，年初對今年全年的各地市場預估的業務量能成長目標仍維持不變，台灣與大陸全年業務成長目標為5％，台灣的企金業務還可能到7.5%，東協的越南、馬來西亞及柬埔寨業務成長目標均為10%～15%，泰國目標成長5%。