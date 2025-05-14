杜絕盜版機上盒 產官獻策

盜版機上盒在台灣熱銷氾濫，不僅侵害內容產業權益，更隱含資安及國安的高度風險，專家指出，每一個盜版機上盒都是潛藏台灣家庭的網路攻擊節點，呼籲政府應立即採取行動、強力執法。

亞洲視訊產業協會反盜版聯盟（AVIA／CAP）與台灣匯流研究學會（TSC）昨（13）日舉辦「加強防制盜版機上盒危害台灣國安、資安、行使詐騙」研討會，邀請國家通訊傳播委員會（NCC）、智慧財產局指導，警、檢、國安、資安等主管機關及影視公協會出席及研商對策。

CAP執行長奇塔姆（Matthew Cheetham）、台灣有線寬頻產業協會（CBIT）秘書長彭淑芬發表專講。AVIA是亞太地區視訊產業主要的協會，成立反盜版聯盟（CAP）防制數位侵權，台灣匯流研究學會是台灣傳播及通訊學者專家組成的學術組織，專注研究探討台灣傳播及通訊政策與產業議題。

根據國際最新研究顯示，在台灣熱銷的盜版機上盒（如安博盒等），具有駭入用戶設備、駭入網路威脅國家數位韌性與國家安全、竊取個資、行使詐騙等高度風險，與會專家學者呼籲政府正視盜版機上盒問題，促請政府以各種法令及措施，加強防堵盜版機上盒及其支援設施。

奇塔姆認為，深入台灣家戶的每一個盜版機上盒，就是潛藏在家庭中的網路攻擊節點，呼籲政府採取三管齊下防制行動；首先，強化法規禁止盜版機上盒銷售，第二是強力執法取締支援盜版機上盒的相關設施，最後比照兒少保護及防詐措施，快速即時阻斷盜版機上盒連結及下載網址和IP。

彭淑芬展示安博盒各式統戰畫面，並質疑這些頻道及畫面依法是禁止在台灣的電視上播出，但透過安博盒等盜版盒子，在台灣家戶中全天候播送，形成法律最大的漏洞，且入戶、入腦。

彭淑芬表示，警、檢、智財、NCC打擊盜版機上盒，但歹徒不斷進化、不斷轉換網址及運用各種科技躲避查緝，亟需政府整合跨部會以更有效的措施阻絕。

理律法律事務所律師陳佳菁建議，可比照國外方式，行政委託民間機構，檢舉侵權網址執行網域扣押，並建議法院採行範圍及期間較大的動態扣押。

台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長李芃君呼籲，台灣內容產業因侵權網站及侵權盒子已難以生存，請政府重視解決侵權問題。