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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

泰豐賣觀音廠 68億起跳

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

泰豐輪胎（2102）昨（13）日宣布，桃園觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，有關觀音廠生產設備交易價格設定則按市價出售。

泰豐表示，先前因受美國反傾銷高關稅影響，造成整體營收下滑，已於2023年2月10日經董事會決議通過暫時性完全停產，鑑於美國反傾銷稅率能否於近年內降低仍有不確定性風險，而目前又遭逢美國對全球實施對等關稅及汽車配件（含輪胎）課稅等多重產業不利因素衝擊，觀音廠重啟的生產成本高於效益，已經不具經濟與商業利益，決定永久性關廠停產。

泰豐2024年全年稅後虧損4.65億元，每股虧損1.01元，營收規模從前一年的4.78億元縮減至2.67億元；今年前四月營收達9,467萬元，較去年同期成長34%，但營收規模仍然不大。

泰豐強調，觀音廠停產後，廠房及生產設備間置，每年提撥減損影響公司損益甚鉅，為降低固定攤銷、維護費用以及減少損失，擬活化資產將觀音廠區間置資產出售，包括土地、廠房、設備等，以增加現金流改善財務結構並提高公司利益。泰豐昨天董事會決議通過此案，將在7月股東臨時會決議。

泰豐表示，觀音廠總坪數達3.45萬坪，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價定不低於68億元出售；有關觀音廠生產設備的交易價格，則擬設定按市價出售。

另外，泰豐中壢廠約2.66萬坪土地正在進行自辦市地重劃。桃園市政府於2022年11月核准自辦重劃，2024年完成舊廠房拆除，預計2026年底完工。

泰豐輪胎

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