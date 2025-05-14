中鼎踩雷 第1季每股虧1.52元 公司應變啟動穩健財務方案

中鼎（9933）美國子公司承攬BKRF煉油廠改造工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，以致196億元的工程款未能回收，中鼎董事長楊宗興昨（13）日表示，今年首季已先行提列預期信用減損約31億元，總計該案對營運淨影響數約26億元，造成首季稅後虧損12.17億元，每股淨虧1.52元。

這筆高達196億元的呆帳若全數認列，恐面臨下市危機，中鼎昨天召開重訊說明。楊宗興說，首季已提列預期信用減損約31億元，扣除所得稅利益約5億元挹注後，美國BKRF專案工程案對首季營運淨影響數約26億元，造成首季虧損12.17億元。

他說，首季應收帳款預期可回收金額以折現率回推，評估應收款項現值為新台幣167億元（約5.04億美元）。

中鼎執行長李定壯說，2021年5月與業主BKRF簽訂EPC工程合約，針對電油廠新增部分設備、管線整改、控制系統更新等工作，履約一段時間後，雙方對合約工程範圍及條款的主張有不同看法，爭議擴大。

李定壯表示，自從BKRF因爭議暫時停止付款後，雙方展開協商，公司成立專案小組，並委任律師協助處理。經過分析合約及法令規定，如果中鼎美國停工，將構成重大違約，可能導致業主提出高額求償並牽連母公司，風險過高，律師建議繼續工作並爭取提高合約金額。

由於雙方爭議無共識，BKRF在2024年10月終止EPC合約，中鼎提起仲裁，為爭取回收金額最大化，決議讓BKRF母公司GCEH繼續營運，再選擇適當時機處分工廠償還債權。

楊宗興表示，將定期追蹤中鼎美國營運，必要時調整信用減損損失。至於是否逐季提列費用，他說會定期和會計師檢討GCEH營運。

楊宗興指出，中鼎並啟動穩健財務體質方案，目前有三大方向，第一規劃今年盈餘轉增資，第二辦理私募現金增資，兩案均待28日股東會通過後就能執行；第三將盤點手中已營運、有金流之專案工程、以活化資產等方式，強化財務結構。

中鼎計畫將已營運、具現金流的專案工程轉予子公司崑鼎，藉此挹注營運資金。主要利用崑鼎在環保、廢棄物處理及後續營運維護（O&M）的專業，承接此類能穩定產生現金流的資產或工程。

法人分析，若中鼎將適合的案件，尤其與崑鼎專業相關的環保工程或後段營運服務轉由崑鼎執行，對崑鼎營收是一大挹注。崑鼎在截稿前尚未回應。

楊宗興表示，據對方先前提供的財務模型，旗下BKRF煉油廠預計2026年獲利，全案預期2027年能獲利，未來包括中鼎的主要債權人將在合適時間處分工廠、用以償還債權。