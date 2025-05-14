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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

長榮航、星宇航寫最強Q1

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）及星宇航空（2646）昨（13）日公布第1季財報，長榮航空單季稅後純益59.3億元，年增25.8%，每股純益1.1元，寫下最強第1季。星宇航空首季稅後純益9.15億元，年增47%；EPS為0.30元，創單季歷史新高紀錄。

華航日前已經公布第1季獲利，單季營收、獲利及每股純益同步寫下歷年同期新高紀錄，單季獲利年增率達36%，每股純益為0.69元。

長榮航空表示，全球航空客運市場延續去年出行熱潮，今年首季受惠春節、寒假等長假效應，激勵旅客搭機返鄉或出遊需求，加上商務旅行需求穩健，持續帶動航空客運市場的繁榮發展；惟長線旅客數微幅下滑，客運運量年減1.2%。

長榮航空指出，第1季客運表現維持去年水準，貨運營收則繳出亮麗成績單，達到127.28億元，較去年同期增加26.16億元，年增25.9%。

整體航空貨運受益於大陸電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，載貨量年增7.9%，單位收益年增20.2%。

星宇航空指出，第1季客、貨運雙雙表現良好推升整體獲利，首先，受惠春節連假與寒假旺季，出國旅遊需求強勁帶動票價與載客率同步提升，營收、獲利跟著向上攀升。至於貨運市場方面，貨運收入首季9.21億元，年增111%，受市場運價及貨量同步提升，帶動貨運收入攀升至歷史新高紀錄。

客運 貨量 長榮航空

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