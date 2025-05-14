美小包裹降稅…有助增加電商出貨量 航空雙雄利多

小額包裹關稅大降，航空運價迎漲價潮。根據外電，白宮宣布，將價值低於800美元的小額包裹，關稅從120%降到54%，業內認為，航空貨運迎來好消息，有助電商出貨量增加，航空貨運價量有望攀升。

貨攬、物流業者指出，價值低於800美元的小包裹通常是電商貨、走的是空運，此前川普加稅政策轉彎後，可能引發美國民眾大搶電商產品，而在此效應下，電商也將擴大搶空運艙位，而推升後續的運價。這對有貨機運能的華航（2610）、長榮航（2618）而言，都將是很大的利基。

物流業者指出，現在新台幣升值，油價又走低，這對航空業來說算是「最好的時刻」，因為新台幣升值將擴大國人出遊意願、有利客運，國籍航空業者在外支付的幣別多為美元計價，也相對有利。尤其燃油成本占航空業總成本約三成，油價下降也是一大利基。現在又有小包裹關稅下降的好消息，航空業等於三喜臨門。

美中12日發布聯合聲明，宣布相互降低關稅。白宮發布的行政命令文件提到，來自中國大陸、香港與澳門價值800美元或以下的小額包裹關稅，從120%降至54%。

港媒報導，上述調整適用於所有自中國大陸、香港及澳門進口進入美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。

新修正案維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅，但撤銷原計劃於6月1日將小額郵遞物品的從量關稅從100美元提高至200美元的規定。美國早前已公布將對中國商品加徵的關稅自145%降至30%；中國將對美國商品反制關稅從125%降至10%，其中各有24%關稅在90天內暫緩實施。

國內航空業者指出，隨著大陸出口到美國的小額包裹降稅，市場慢慢消化後，電商貨有望開始恢復，此前的利空陰霾不再，航空業的獲利動能可望得到加持。

根據外電消息，白宮官網12日發布總統川普修正行政命令，將價值低於800美元的小額包裹，關稅從120%降到54%，這個適用於中國大陸以及港澳地區。物流業界推估，54%的稅率還是蠻高的，但小額包裹都以消費品為主，已經成為一種新形態的消費習慣，消費者在慢慢接受關稅增加後，會逐漸恢復網路採購，有助推升航空貨運價格再往上走。