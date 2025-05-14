美中休兵90天 搶艙潮再起 運價看升

美國川普政府對中國加徵的超高關稅，或許只有90天的暫緩實施期，但已經足夠誘使企業重啟工廠運作趕工出貨，搶運產品到美國，且將帶動運費上漲。部分貨主則憂慮美國將塞港，因此擴大對中國下單拉貨、備庫存。

貨櫃三雄等航商表示，在美中關稅休兵前幾天，已有大筆訂艙訂單，昨天貨代的電話接不完，5月前往美洲的航班艙位全滿，已暫停報價，6月艙位採個案議約。業者概估，5月前往北美的運價已先漲兩成五，6月漲幅也不低於這個數字，預估未來兩個月漲幅可能衝上四到五成之間。

彭博資訊報導，美中周末在瑞士談判後，緊張局勢意外明顯緩和，預料將觸發需求和價格反彈。貨運業者和分析師表示，此時航運業準備進入旺季，反彈趨勢將更加明顯。

據Jefferies最新發布的報告，其實早在美中協議宣布前，中國供應商便已開始重返市場，本周跨太平洋航線運費從4月中旬的每40呎標準貨櫃2,000美元躍升至約2,500美元。

洛杉磯按摩槍業者Therabody執行長夏曼表示，已重新開始並加快在中國大陸工廠的生產。他自我調侃：「我工作40年來，從來不曾因為成本其實大約增加了30%，還這麼高興。」

不過趕工、搶運過程預料不會一路平順，因為自中國大陸的進口貨物在未來三個月內勢必激增，運輸成本將增加，而且會出現延誤。

生產洞洞托特包出名的Bogg Bag立即重新恢復今年稍早停工的中國生產線，但出貨運送到美國一定要加快。執行長兼創辦人范卡瑞拉說，「讓我們把產品做好，運上船、出海」，因為港口就要開始擁擠了。

家庭用品公司Net Health Shops執行長格里哥瑞奇表示，公司3月暫停運送的十多個要由中國運來的貨櫃，現在安排運出，預計能提高在美國的整體庫存，減輕供應短缺問題。

代工業者Genimex執行長齊塔亞特指出，一些原已製成放在中國工廠倉庫的貨品，許多品牌業者也可能試著要運到美國境內囤放，以免90天後美中萬一談崩，關稅又回到超高水準。

根據齊塔亞特的計劃，30%的成本增加，大約轉嫁消費者多付5%到10%的零售價格。接著短期內，海運因為每個人都要搶著擠到空間，一定一團亂，他預期，「貨櫃運價上揚，還好漲價是從低點開始」。