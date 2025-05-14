快訊

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮Q1財報 賺逾一個股本…EPS 12.64元驚艷市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運昨日公告首季財報，單季賺逾一個資本額，每股純益達12.64元。聯合報系資料照
長榮海運昨日公告首季財報，單季賺逾一個資本額，每股純益達12.64元。聯合報系資料照

貨櫃三雄昨（13）日公布第1季財報，長榮（2603）再賺逾一個股本，稅後純益達273.58億元，年增逾57%，每股純益（EPS）12.64元。萬海（2615）首季賺逾87億元、年增逾八成，EPS為3.11元；陽明 （2609）首季獲利年減17%，EPS為2.23元。

長榮繳出令市場驚艷好成績，單季賺超過一個股本，第1季合併營收1,099.71億元，較去年同期增加213.32億元，年增24.07%，稅後純益達273.58億元，較去年同期增加99.76億元，年增57.39%，EPS 12.64元，較去年同期8.14元，增加4.5元。

萬海昨董事會通過第1季度財報，合併營收370.9億元、年增34.3%，稅前盈餘111億元，年增80.77%；稅後純益87.32億元，年增88.88%，EPS為3.11元。萬海表示，受惠於運價較去年同期增長，萬海公司營業成本控制得宜，使獲利優於去年同期。

陽明昨日也公布第1季財報，單季營收為455.1億元，稅後純益77.76億元，年減17%，每股純益2.23元。

業內人士指出，陽明第1季獲利呈現年減，主要受到過去船舶擴增的速度比較慢，今年第1季市場急速大好，船舶調度吃緊，獲利表現會比較吃虧，等到陽明新造的船舶開始加入後，就能扭轉局勢。

展望未來，長榮海運認為，全球貨櫃航運市場受地緣政治動盪及國際經貿環境急遽變化等多個面向影響，包含中東危機、俄烏戰爭，美中關稅及對中國大陸船舶徵收港口費用等政策皆引發國際各界關注，衝擊市場供應鏈，牽動整體貨流變化。

陽明海運表示，各國政策及貿易談判變化迅速，美中貿易談判已取得最新進展，依最新聲明內容分析，雙方同意互降關稅90日，中美貨載需求成長應可期待；另外，紅海局勢是否真正緩解目前尚待觀察，陽明在確保人員船舶安全情況下，短期仍將維持繞行好望角措施。

萬海分析，即便之前美國公布關稅政策後，從大陸出口到美國的貨量受到較明顯影響，其他區域出口動能仍強；亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾三成，整體貨量表現相當熱絡。

萬海亞洲區間航線占合併營收約四成，有助營運穩定增長。美國線長約合約價較去年有三至四成漲幅，顯示下半年終端市場仍看好。

萬海 陽明海運

延伸閱讀

陽明財報／第1季每股賺2.23元 稅後純益77.76億元、年減17%

京城財報／第1季稅後純益5.51億元 EPS 1.49元

聽見金句／職場上所謂的「管理」，心法來自於自身對人性的瞭解。

外資買超151億元最愛陽明 買賣超第二名竟是同族群

相關新聞

長榮Q1財報 賺逾一個股本…EPS 12.64元驚艷市場

貨櫃三雄昨（13）日公布第1季財報，長榮再賺逾一個股本，稅後純益達273.58億元，年增逾57%，每股純益（EPS）12...

中鼎踩雷 第1季每股虧1.52元 公司應變啟動穩健財務方案

中鼎美國子公司承攬BKRF煉油廠改造工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，以致196億元的工程款未能回收，中鼎董事長楊...

杜絕盜版機上盒 產官獻策

盜版機上盒在台灣熱銷氾濫，不僅侵害內容產業權益，更隱含資安及國安的高度風險，專家指出，每一個盜版機上盒都是潛藏台灣家庭的...

中租東協報捷 第1季 EPS 3.28元

中租控股昨（13）日舉行法人說明會，近兩年影響獲利的信用減損損失與資產品質，第1季已有好轉跡象，中租控股董事長陳鳳龍指出...

泰豐賣觀音廠 68億起跳

泰豐輪胎昨（13）日宣布，桃園觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價...

旭隼第1季EPS 9.73元 同期新高

UPS不斷電大廠旭隼昨（13）日召開董事會，通過今年首季財報稅後純益達8.5億元，季減13%、年增19%，為歷年同期新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。