長榮Q1財報 賺逾一個股本…EPS 12.64元驚艷市場

貨櫃三雄昨（13）日公布第1季財報，長榮（2603）再賺逾一個股本，稅後純益達273.58億元，年增逾57%，每股純益（EPS）12.64元。萬海（2615）首季賺逾87億元、年增逾八成，EPS為3.11元；陽明 （2609）首季獲利年減17%，EPS為2.23元。

長榮繳出令市場驚艷好成績，單季賺超過一個股本，第1季合併營收1,099.71億元，較去年同期增加213.32億元，年增24.07%，稅後純益達273.58億元，較去年同期增加99.76億元，年增57.39%，EPS 12.64元，較去年同期8.14元，增加4.5元。

萬海昨董事會通過第1季度財報，合併營收370.9億元、年增34.3%，稅前盈餘111億元，年增80.77%；稅後純益87.32億元，年增88.88%，EPS為3.11元。萬海表示，受惠於運價較去年同期增長，萬海公司營業成本控制得宜，使獲利優於去年同期。

陽明昨日也公布第1季財報，單季營收為455.1億元，稅後純益77.76億元，年減17%，每股純益2.23元。

業內人士指出，陽明第1季獲利呈現年減，主要受到過去船舶擴增的速度比較慢，今年第1季市場急速大好，船舶調度吃緊，獲利表現會比較吃虧，等到陽明新造的船舶開始加入後，就能扭轉局勢。

展望未來，長榮海運認為，全球貨櫃航運市場受地緣政治動盪及國際經貿環境急遽變化等多個面向影響，包含中東危機、俄烏戰爭，美中關稅及對中國大陸船舶徵收港口費用等政策皆引發國際各界關注，衝擊市場供應鏈，牽動整體貨流變化。

陽明海運表示，各國政策及貿易談判變化迅速，美中貿易談判已取得最新進展，依最新聲明內容分析，雙方同意互降關稅90日，中美貨載需求成長應可期待；另外，紅海局勢是否真正緩解目前尚待觀察，陽明在確保人員船舶安全情況下，短期仍將維持繞行好望角措施。

萬海分析，即便之前美國公布關稅政策後，從大陸出口到美國的貨量受到較明顯影響，其他區域出口動能仍強；亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾三成，整體貨量表現相當熱絡。

萬海亞洲區間航線占合併營收約四成，有助營運穩定增長。美國線長約合約價較去年有三至四成漲幅，顯示下半年終端市場仍看好。