快訊

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

川普砍藥價推最惠國政策 藥華藥、美時：影響有限

中央社／ 台北13日電
藥華藥今天針對美國公布的「最惠國藥價政策」提出聲明表示，照片為藥品示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
藥華藥今天針對美國公布的「最惠國藥價政策」提出聲明表示，照片為藥品示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

藥華藥今天針對美國公布的「最惠國藥價政策」提出聲明表示，政策若延續美國2020年提出版本，僅適用聯邦醫療保險Medicare Part B所涵蓋的藥品。藥華藥旗下血癌新藥Ropeg屬Part D，不在影響範圍，現行給付機制與臨床使用安排均不受影響。

法新社報導，美國總統川普在社群媒體寫道，他將簽署一道行政命令，讓新政策在美國當地時間5月12日上午9時生效實施。他說，計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。這將使美國處方藥價格大幅降低。

藥華藥指出，美國聯邦醫療保險Medicare Part B通常涵蓋需在醫療機構內由專業醫護人員施打的藥品。而Ropeg可由病患在家中自行施打，屬於聯邦醫療保險Medicare Part D給付項目，主要經由私人商業保險或病患自費取得，不受針對Medicare Part B藥品政策的直接影響。

藥華藥表示，即便美國已經簽署行政命令，政策從發布到實際執行尚需經歷公告期、公眾意見徵詢、實施細節確立，甚至立法程序等諸多環節，整體影響仍具高度不確定性。在此過程中，藥品適用範圍、計價機制與實施細則皆可能有所調整，將持續密切追蹤政策進程。

另一家製藥公司美時也表示，美時銷美國的產品也屬Part D，政策明朗之前預計影響有限。

中化表示，美國藥價政策對中化沒有影響，因為公司藥品沒有出口到美國。若美國有更詳細的說明、以及提出明確的藥品品項，可能中長期會有部分影響。

保險 美國 藥華藥

延伸閱讀

川普中東行「為對抗北京」？傳有意簽署晶片、礦產協議

將談石油、戰鬥機？外媒曝川普「中東行」著眼重大商業協議

美中談判為何那麼快？學者分析背後原因 關稅戰把川普「打疼了」

總統府否認川普拋統一說 林沛祥批：根本「掩耳盜鈴」

相關新聞

台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

美國對大多數中國進口品徵收的綜合關稅稅率，將從145%大幅下調至30%；中國對美國商品的報復性關稅，也同步從125%降至10%。根據美國財政部長貝森特說法，這項協議建立在雙方針對芬太尼供應、經貿脫鉤議

川普砍藥價推最惠國政策 藥華藥、美時：影響有限

藥華藥今天針對美國公布的「最惠國藥價政策」提出聲明表示，政策若延續美國2020年提出版本，僅適用聯邦醫療保險Medica...

生技中心南部辦公室 正式揭牌啟用

為強化南台灣生醫產業的發展與區域平衡，生物技術開發中心13日正式宣布成立南部辦公室，並於台南沙崙智慧綠能科學城─資安暨智...

富邦媒致股東報告書 董事長蔡明忠提四方向持續努力

富邦媒（8454）即將召開股東會，董事長蔡明忠在致股東報告書中表示，今年momo將整合資源、強化核心競爭力，亦持續優化營...

泓德能源澳洲九大案場2027年前啟動 資產管理規模上看600億元

泓德能源（6873）加大澳洲再生能源投資腳步，泓德能源總經理周仕昌今日受訪表示，泓德能源結合澳洲合作夥伴ZEN ZEN ...

麥味登攜手史努比開聯名店 全台10家概念門市將登場

連鎖早午餐品牌麥味登首度與國際經典漫畫《PEANUTS》（花生漫畫）聯名，推出結合PEANUTS漫畫人物SNOOPY史努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。