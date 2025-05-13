川普砍藥價推最惠國政策 藥華藥、美時：影響有限

藥華藥今天針對美國公布的「最惠國藥價政策」提出聲明表示，政策若延續美國2020年提出版本，僅適用聯邦醫療保險Medicare Part B所涵蓋的藥品。藥華藥旗下血癌新藥Ropeg屬Part D，不在影響範圍，現行給付機制與臨床使用安排均不受影響。

法新社報導，美國總統川普在社群媒體寫道，他將簽署一道行政命令，讓新政策在美國當地時間5月12日上午9時生效實施。他說，計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。這將使美國處方藥價格大幅降低。

藥華藥指出，美國聯邦醫療保險Medicare Part B通常涵蓋需在醫療機構內由專業醫護人員施打的藥品。而Ropeg可由病患在家中自行施打，屬於聯邦醫療保險Medicare Part D給付項目，主要經由私人商業保險或病患自費取得，不受針對Medicare Part B藥品政策的直接影響。

藥華藥表示，即便美國已經簽署行政命令，政策從發布到實際執行尚需經歷公告期、公眾意見徵詢、實施細節確立，甚至立法程序等諸多環節，整體影響仍具高度不確定性。在此過程中，藥品適用範圍、計價機制與實施細則皆可能有所調整，將持續密切追蹤政策進程。

另一家製藥公司美時也表示，美時銷美國的產品也屬Part D，政策明朗之前預計影響有限。

中化表示，美國藥價政策對中化沒有影響，因為公司藥品沒有出口到美國。若美國有更詳細的說明、以及提出明確的藥品品項，可能中長期會有部分影響。