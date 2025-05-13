生技中心南部辦公室 正式揭牌啟用

為強化南台灣生醫產業的發展與區域平衡，生物技術開發中心13日正式宣布成立南部辦公室，並於台南沙崙智慧綠能科學城─資安暨智慧科技研發大樓6樓，舉行南部辦公室揭牌典禮，宣告生技中心由北向南擴展，推動南台灣智慧健康產業發展的新篇章。

生技中心表示，南台灣涵蓋範圍跨嘉義、台南、高雄與屏東四大縣市，擁有扎實的產學研醫基礎與特色醫療能量，具有發展生技產業的強大潛力。生技中心因應政府「精準健康戰略產業」以及「大南方新矽谷推動方案」政策，自2024年起承接南部精準健康產業推動服務平台計畫，進一步強化南部作為「智慧健康產業聚落」的戰略地位。

南部辦公室未來將發揮「橋接創新市場」、「串聯南北資源」、「鏈結國際商機」的關鍵角色，力促將北部園區豐沛資源（如國家生技研究園區、台北生技園區、南港軟體園區、新竹生醫園區等）與南部在地需求雙向鏈結，打造台灣成為一條創新研發的生技S型廊帶。

生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心南部辦公室的設立不只是服務據點的延伸，更是將中心研究創新與產業拓銷的資源向南轉移的重要象徵。未來生技中心南部辦公室將結合全球領導大廠如AMD（超微）、Google、英科智能，以及國內廠商如思捷優達、捷絡生醫等，共同推進AI大數據在生技醫藥開發的創新應用，力促南台灣成為AI + Bio的實驗場域。

生技中心南部辦公室未來將加強與南部產學研醫機構跨單位合作，為台灣南部生技醫療產業注入創新資源，共同建構基因及健保巨量資料庫、發展精準醫療與治療照護系統、開發生技醫療創新產品及擴展國際生醫商機，最終達到政府均衡台灣、韌性台灣以及健康台灣的目的。

生技中心代理執行長陳綉暉指出，南部辦公室是生技中心南向拓展布局的重要一步，將透過三大策略方向，提升DCB服務南部產業發展的力道。

第一、北水南引：移植DCB核心平台，包括研發技術、商品加值、國際推廣與人才培育經驗，提供產學研醫一條龍整合服務，加速中南部生技醫藥產品開發與商品化。

第二、AI助攻：結合DCB多元AI藥物開發平台，協助南部廠商導入AI開發工具，加快智慧醫療創新產品上市。

第三軟硬整合：對接國際科技巨擘如AMD、Google等南部研發據點，與在地智慧醫院與產學研單位合作，並進行場域驗證與技術整合，構建智慧健康創新聚落。

未來南部辦公室將鎖定生技醫藥、醫療器材、應用生技三大領域提供多元服務，包含臨床前研究與委託研發，AI輔助藥物開發與資料分析支援，國際鏈結與策略夥伴媒合，創新技術法規輔導、商品產業化推進。其中精準健康大數據整合與應用平台建置，透過與成大、高醫、中山等南部學研單位以及南科奇美醫院、高醫岡山智慧醫院等醫療場域擴大合作，深化南部醫療特色並整合在地醫療資源。

生技中心將持續投入更多創新能量，推動跨域整合與國際鏈結合作，串聯產官學研醫五方力量，打造具有全球視野的智慧健康創新生態系，透過南部辦公室的設立，共同開創台灣生技產業的新價值與新格局。