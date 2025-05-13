火線話題／關稅戰衝擊 企業須重新檢視功能性貨幣

2025年初，全球經濟因美國川普政府的關稅政策出現劇烈動盪，伴隨4月底新台幣的大幅升值，對於以出口為導向的台灣企業造成莫大壓力。企業須更積極審視自身匯率風險管理策略，以期降低匯率對營運之影響。

匯率波動不但影響進出口商品的價格競爭力，還會對公司的利潤造成很大影響。尤其是以美元計價的出口企業，美元貶值，導致出口收入減少，從而侵蝕整體獲利。企業宜進一步評估其所處經營環境架構是否需要進行調整，以確保長期干擾較少之穩定營運。

在匯率風險管理方面，企業可考慮以下因應對策：

一、避險策略：使用遠期合約、期貨和選擇權等金融工具來對沖匯率風險。儘管有額外避險成本，但可鎖定未來匯率，減少匯率波動對現金流量的影響。

二、多元化交易／金融資產配置：考慮將部分交易／金融資產移轉至其他強勢貨幣，以降低對單一貨幣（例如美元）的依賴。此舉不僅可減少匯率風險，還能更適當地配比收入和成本，降低金融資產價值波動。

三、動態定價策略：根據不同市場匯率變動進行動態調整定價，以快速反應匯率變動的影響，維持市場競爭力。

新一輪關稅戰中，企業的生產基地和市場拓展策略可能也需要靈活調整。如，將部分生產移至關稅影響較小之國家，或優化產品供應鏈以降低關稅成本，企業有必要重新評估其市場分布和成本結構。而在調整營運架構後，亦須重新審視財務報表中的功能性貨幣是否應做必要改變，以更準確反映實際經濟情況。

依據國際財務報導準則（IFRSs）之規定，功能性貨幣是指企業營運所處主要經濟環境之貨幣。企業在決定其功能性貨幣時，應考量下列因素：

一、銷售市場：考量主要影響商品或勞務銷售價格的貨幣，通常為商品或勞務計價與交割的貨幣。

二、成本結構：考量主要影響提供商品或勞務之人工、原料及其他成本的貨幣，通常為該等成本計價及清償的貨幣。

三、籌資活動：考量企業主要融資或發行債務及權益工具所取得資金的貨幣。

四、盈餘的處理：考量企業透過營運產生資金後所保留的主要貨幣。

例如，某主要外銷美國之出口企業，當其商品定價策略從以新台幣為基礎的成本加價，改為依據美國當地市場競爭力進行定價。由於主要影響商品銷售價格的計價及交割貨幣為美元，在其他判斷因素不明確的情況下，功能性貨幣可能變更為美元。

當企業的功能性貨幣經判斷由新台幣改變為美元，則美元交易將不再受匯率波動影響其財務績效。但相反的，非美元的交易（例如以新台幣計算並支付的當地員工薪資）則將受匯率波動的影響。此外，由於台灣企業依規定仍必須以新台幣表達財務報表，因此功能性貨幣（美元）與表達貨幣（新台幣）間之匯率影響數仍將反映在其他綜合損益中。

在全球經濟動盪及匯率波動頻繁的當下，出口導向企業宜重視匯率風險管理，並在重新評估市場分布、成本結構與營運架構後，及時審視這些調整對財務績效的影響，作出積極的因應。唯有敏捷靈活應對這些挑戰，企業才能在變幻莫測的市場環境中降低干擾、穩健經營。