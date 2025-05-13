快訊

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

趨勢觀察／拓展無人機非紅鏈 工研院扮推手

經濟日報／ 李珣瑛
基礎設施維運高負載商用無人機。工研院／提供
基礎設施維運高負載商用無人機。工研院／提供

在俄烏戰爭與美中科技對峙的雙重影響下，全球市場正掀起「非紅供應鏈」合作熱潮。為強化無人機產業自主性並提升國際競爭力，經濟部積極推動「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，促進台灣無人機產業國際商機及生態蓬勃發展。

提升國際競爭力

工研院精準對應產業需求，協助無人機關鍵技術並拓展國際商機，如引進全球第二大無人機製造商 Parrot以及日本最大無人機廠商ACSL在台建立供應鏈，及推動日本無人機聯盟JDC在台建構非紅供應鏈。同時台灣卓越無人機海外商機聯盟廠商們一起延伸海外觸角，參加歐洲和亞洲規模最大的無人機展會，積極拓展國際市場。

根據國際調研機構Drone Industry Insights預估，全球無人機整合應用市場規模於2030年將達500億美元，範疇包含無人機硬體、軟體、服務，年複合成長率將達6.2%。台灣擁有完整的半導體、資通訊與精密機電產業基礎，具備發展無人機系統與零組件的核心優勢，包括通訊模組、動力模組、飛行載具、地面導控、飛控模組、酬載模組、感測模組，到無人機系統整合等。

為拓展無人機產業，工研院院長劉文雄親赴法國以台灣無人機製造的優勢，邀請全球第二大無人機製造商Parrot來台，積極建立其在台灣的供應鏈，涵蓋整機、馬達、電池、PCB等關鍵模組，並共同開發下一代新機種，實現我國技術實力的國際落地。同時，台灣卓越無人機海外商機聯盟也與日本無人機聯盟（JDC）簽署產業合作備忘錄（MoU），邀請日本最大無人機廠商ACSL與台灣廠商媒合交流，建立台日無人機非紅供應鏈。

當時，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席暨中光電智能機器人董事長吳秀蕙表示，過去短短六個月的成果遠超過我們過去十年的努力，促成台灣無人機產業走向國際化，參與美國、歐洲的展覽，吸引全球一流的無人機公司來台交流。讓台灣產業有機會與國際領先企業溝通與對話並建立連結。

促多方技術交流

此外，在經濟部積極拓展海外商機下，前進歐洲最大無人機展會-德國杜塞道夫歐洲無人機系統展，以及亞洲最大無人機展會-日本無人機Japan Drone，為台灣廠商媒合國際買家，促成多方技術交流與供應鏈合作。團隊在歐洲也趁勝追擊前往捷克、波蘭，與當地無人機聯盟及捷台、波台商會會員企業建立合作夥伴關係，促進合資建廠與跨國技術開發合作。

今年6月，台灣無人機產業即將參加日本無人機展Japan Drone，預計將與日本指標企業深入洽談技術授權與共同研發，積極布局巡檢、物流運輸等無人機應用市場。

無人機產業正處於供應鏈重整與技術轉型的關鍵時刻，全球無人機應用需求持續增加，台灣透過政府政策推動、國際鏈結與產業自主研發，成為無人機業者打通任督二脈，拓展海外市場的重要關鍵。

日本 無人機

延伸閱讀

昶瑞機電22日掛牌上櫃、承銷價66.18元 法人看好「雙成長引擎」

無人機使用成趨勢 中市藍綠議員齊呼籲市府允擴大發展

坐習近平身旁！普亭號召民眾支持攻烏 俄紅場閱兵逾20國政要出席

花火節無人機表演掉漆挨轟 今又遭爆澎湖縣府未收得標廠商押金

相關新聞

長榮Q1財報 賺逾一個股本…EPS 12.64元驚艷市場

貨櫃三雄昨（13）日公布第1季財報，長榮再賺逾一個股本，稅後純益達273.58億元，年增逾57%，每股純益（EPS）12...

中鼎踩雷 第1季每股虧1.52元 公司應變啟動穩健財務方案

中鼎美國子公司承攬BKRF煉油廠改造工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，以致196億元的工程款未能回收，中鼎董事長楊...

杜絕盜版機上盒 產官獻策

盜版機上盒在台灣熱銷氾濫，不僅侵害內容產業權益，更隱含資安及國安的高度風險，專家指出，每一個盜版機上盒都是潛藏台灣家庭的...

中租東協報捷 第1季 EPS 3.28元

中租控股昨（13）日舉行法人說明會，近兩年影響獲利的信用減損損失與資產品質，第1季已有好轉跡象，中租控股董事長陳鳳龍指出...

泰豐賣觀音廠 68億起跳

泰豐輪胎昨（13）日宣布，桃園觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價...

旭隼第1季EPS 9.73元 同期新高

UPS不斷電大廠旭隼昨（13）日召開董事會，通過今年首季財報稅後純益達8.5億元，季減13%、年增19%，為歷年同期新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。