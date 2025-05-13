古書今贏／極端世紀 四招應變

21世紀是科技的世紀，也是極端世紀，充斥著社會不公、政客猖狂、戰禍疫情與異端邪說，人心矛盾衝突，如同極端氣候浮動不安。

《淮南子．天文訓／本經訓》：上古時代共工和顓頊爭帝失敗，惱羞成怒下，仗著有鐵頭功撞倒不周山，把老天弄破一個洞，大水從洞中傾洩流出，不但引發大洪水，強震更是天天發生，直到女媧煉石補天、用蘆灰止住洪水，萬民才暫獲喘息。所謂福無雙至，禍不單行，沒想到天帝十個兒子鬧場，大洪水秒變大旱災，幸好后羿受堯帝請託射下九個太陽，又在疇華，凶水、青丘、洞庭、桑林等地除掉猛鳥惡獸，隨後大禹胼手胝足整治洪水，歷經19年，所有災難總算平息。

今日之錯，來自昨日之解；宇宙變遷老化固然天理循環，現代人貪享科技驅動經濟的便利，卻忽略氣候變遷的反撲，等於作法自斃。若能幡然醒悟，結合大數據評估，從四大構面具體改善，應能有效緩解巨變衝擊。

一、基礎建設

建築設施硬體優化：民生和企業結構，強化耐災設計，提升對抗衝擊韌性。公共建設韌性提升：加強排水系統、使用抗熱建材，疏濬水庫，防洪系統。醫療衛生防疫體系：建立健康監控機制，強化聯合機制與病媒防治。製程優化節能設計：產品設計環保精簡，採取節能省水、水循環利用措施。

二、環境科技

生態修復與碳捕捉：計畫性植樹造林，恢復自然平衡，緩解溫室效應。永續農業技術推動：提升農業技術，作物多樣化，降低土壤劣化和緩解負面反應力。再生能源布局發展：有效運用太陽能、風能、水力與地熱能源，降低石化依賴。

三、社會制度

行政積極民意監控：行政主動負責，民意監督並行，防止錯誤決策隱藏濫權貪賄。法制推廣民眾教育：宣導節能減碳生活，強化全民環保防災意識。產學研齊通力合作：企業非單純獲利機構，進行知識技術整合。人心安撫情緒疏導：設置諮詢系統，撫平群眾恐慌不安，維持社會安定。

四、國際合作

弭兵止戰和平倡議：戰爭源於仇恨歧視，消除種族壓迫，才能平安快樂。跨國共識技術交流：一國問題乃國際議題，氣候峰會形成共識，通力解決國際問題。資源共享取代獨占：探勘目的在儲備預防，稀有資源惜用保護，糧食救濟互通有無。

面對天災，無論自然演化或人禍造成，須謹慎省思下一步該怎麼做，執政者不可以假借鬼神來滿足私慾；正如《晏子春秋‧內篇諫上》所說，春秋末期，齊國發生大旱，齊景公向大臣們宣稱問卜結果，是因為鬼神在高山大澤作祟，想要向人民徵稅祭祀祈雨。大臣們沒人回應，只有晏子挺身而出，指出「大旱造成高山禿頂河水乾涸，山神河伯自顧不暇，求神何用？」建議景公乾脆從宮中搬到野外露營幾天，與山神和河伯共患難，說不定求雨有望，景公無奈只好採納忠言，三天後果真降下大雨。

「后羿彎弓能射日，大禹神針定九州，誰有女媧大悲手？能慰蒼生解煩憂。」因應極端氣候，惟有人性回歸理性感性，才能和自然共生開創新局。