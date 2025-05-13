麥森瓷藝風華特展台中大遠百登場 瓷畫大師展示封刀之作

備受藏家期待的「至臻麥森-瓷藝風華 歐洲之最」特展，13日起至18日，在台中大遠百北棟8樓登場。今年，德國麥森瓷器大中華總代理──國裕精品，特別邀請專攻鳥類、魚類和動物的瓷畫大師、預計年底退休的戴勒夫．瑞特(Detlef Ritter)，來到台中與VIP收藏家分享他對瓷藝永無止盡的愛。

「瓷因畫而貴，畫因瓷而傳！」國裕精品總經理欒慎寰說，瓷畫是最能代表收藏者品味的作品，相較於傳統畫作，麥森瓷畫有三大特點，首先是瓷畫因不必擔心溫濕度而能長久保存；此外，麥森的瓷畫均使用寶石釉料，不僅帶來好磁場，空間也跟著明亮起來；最重要的是，麥森所代表的藝術性與價值，遠超過拍賣會上的炒作行情。

欒慎寰表示，戴勒夫．瑞特大師在全球擁有無數粉絲，今年作品的重頭戲，首推《五大洲》壁畫。他將目光擴及遼闊的荒野，讓充滿地域性的野生動物，以各洲代表之姿，享有特殊光環。

他以栩栩如生、活潑動人的筆觸，撩撥人們對野生動物的想像。這一系列壁畫，正是他磨刀40年的精華集錦，意義非凡而深遠。

《海洋之心》花瓶，是戴勒夫大師將視野聚焦繽紛海洋世界的新作。藉由他對海底世界的瞭若指掌，深邃的海洋不再遙遠與神祕；《花園守護者》果盒則是他以自然主義風格的刺蝟，搭配古典風格的瓶器與題材，靈活展現童話逗趣的可愛之作。

今年的特展，還有以彩繪瓷偶著稱的馬第斯．修茲的《鷹氣風發》、《馳騁萬里》壁畫。馬第斯在壁畫上嶄露頭角，讓收藏家見識到這位瓷偶畫家的縱橫才氣。

其他如散發真實生活裡的親切感與趣味性的《游魚川上樂》花瓶、充滿詩意的《夏日行旅瓷書》、帶有古典意境的《凱旋而歸》花瓶、具有花彩浪漫的《暗香浮動》與《城春草木深》花瓶等，皆以華麗之姿現身，而引人矚目。