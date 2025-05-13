台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

美國對大多數中國進口品徵收的綜合關稅稅率，將從145%大幅下調至30%；中國對美國商品的報復性關稅，也同步從125%降至10%。根據美國財政部長貝森特說法，這項協議建立在雙方針對芬太尼供應、經貿脫鉤議題上的「深入且富有成果」談判基礎上，雙方一致認為「沒有人希望真的脫鉤」，也因此決定「互相大幅降低115%的關稅水準」，並設下90天的暫緩觀察期。

在這場對等關稅戰尚未揭開高潮時，台灣是否已過早打出了「王牌」台積電赴美投資？

事實上，過去台積電陸續啟動在亞利桑那的晶圓廠計畫，不僅台美雙方高度宣傳，更成為拜登政府強調「半導體製造回流」的重要象徵。美國樂見這樣的發展，台灣也希望藉此穩固在全球供應鏈的戰略位置。現在重新檢視這一局，不禁值得反思：台灣是否太早「輸誠」了？尤其是在川普喊出對台32%對等關稅那一刻，更顯出台灣戰略談判空間的壓縮。

若當初台積電赴美投資的時間點，設在川普宣布對中制裁關稅後再出手，那麼是否能在談判桌上換得更多？包括：避免台灣晶片進一步被納入加稅清單、爭取出口減稅優惠，甚至在某些軍事或科技合作上爭取更多對等。

畢竟，美中兩強的博弈最終仍是強權間的角力，而台灣的角色，往往難以逃脫被迫選邊站的命運。從中國對加拿大、歐洲的貿易反擊可見一斑，即使是美國盟友，也無法倖免。如今，台灣不只在晶片貿易上付出成本，還要提供龐大資源支持海外設廠，是否值得？成了政策檢討的關鍵。

在未來的談判中，縱使台積電赴美投資已成既定事實，台灣是否還能端出其他籌碼？或者，需要進一步的「讓利」，才能換取更寬鬆的貿易條件？這些問題，將考驗政府的外交與經貿談判能力。

在地緣政治加劇與供應鏈重組的壓力下，「以大欺小」或許是全球現實，但「何時才該出手」正是談判的藝術。台積電赴美，不只是經濟選擇，更是政治風險管理的棋子。若牌出太早，反讓對受底氣十足，自己也將難以再翻轉局勢。