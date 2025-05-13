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富邦媒致股東報告書 董事長蔡明忠提四方向持續努力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大哥大董事長蔡明忠。圖／台灣大提供
台灣大哥大董事長蔡明忠。圖／台灣大提供

富邦媒（8454）即將召開股東會，董事長蔡明忠在致股東報告書中表示，今年momo將整合資源、強化核心競爭力，亦持續優化營運效能，深化物流布局與廣告技術，創造顧客滿意與股東價值的雙贏局勢，引領數位零售新生態，塑造產業卓越典範。

富邦媒去年慶祝成立20周年，再造品牌，蔡明忠說，2004年富邦媒體科技以「後發品牌、先發精神」勇闖市場，經過20年深耕與努力，成功跨越千億年營收里程碑。為迎接20周年的全新挑戰，momo調整品牌策略，啟動「20 周年品牌轉型工程」，展現momo面對未來挑戰的決心，持續在零售電商引領市場。

去年momo連續推出RMN零售媒體聯播網、mo店+，以及南區物流中心開幕，驅動南北雙物流引擎。蔡明忠在報告中指出，momo投入逾30億元，建設南台灣最大倉儲，正式啟用「南區儲配運輸物流中心」，速達配送服務範圍延伸至雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，大幅提升南部地區配送時效。

去年momo全台的物流中心、主倉、衛星倉共達50座，形成高效、靈活的物流網絡，「中區物流中心」積極興建中，預計2027年完工，填補中台灣的物流覆蓋率，更將與北區、南區物流中心成為momo三大物流樞紐，全台消費者皆能享受快速穩定的物流服務。

momo推出廣告服務「momo Ads」，為供應商及「mo 店+」商家提供精準、高效的廣告解決方案，進一步提升銷售業績。momo將持續探索多元科技電商的第二曲線，透過創新突破，為平台經濟注入長期成長動能。

momo 富邦媒 股東會

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