泓德能源澳洲九大案場2027年前啟動 資產管理規模上看600億元

泓德能源（6873）加大澳洲再生能源投資腳步，泓德能源總經理周仕昌今日受訪表示，泓德能源結合澳洲合作夥伴ZEN ZEN Energy合資設立的投資平台ZEBRE後，將在澳洲四大地區啟動九個案場，涵蓋太陽能發電或電池儲能系統或純儲能系統，將於2027年前全數啟動開工，預估2029年全數併網，澳洲再生能源總容量將達1.5GW（10億瓦）管理資產將高達新台幣600億元，成為推升未來海外營收成長最大動能。

周仕昌透露，泓德能源加大澳洲再生能源投資規模，主要著眼於澳洲是全球電力自由化程度最高的國家，隨著南澳政策明確提出燃煤發電將於2027年退場，吸引各家全力投入，泓德能源因現任泓德能源澳洲董事長陳明信過在麥格里集團任職時與ZEZ Energy現任財務長交情甚深，恰好ZEN Energy也看好澳洲政府為因應淨零碳排，給予再生能源更大的投資誘因，並為電力交易市場帶來很好機會，為平衡電力交易市場因再生能源滲透率升高後電力供應和需求存在不匹配，也積極想要跨足儲能市場，泓德能源在光儲市場打下深存基礎，雙方因而一拍即合，並逐步加深合作到最後合資成立再生能源資產管理平台BEBRE，共同角逐澳洲再生能源市場。

泓德在澳洲同時有自持三個案場、與合作夥伴合資的ZEBRE平台開發案場，其中，Hay 2與Solar River 都預計在今年取得開工許可，總容量達 261MW，屆時將在今年底到明年陸續貢獻營收。

除此之外，ZEBRE還拿下四座案場的開工許可，包括 Yarraville、Noblevale、North Yarragon 及 Wagga North，總容量達 565MW，年增幅達 116%，屆時開工所需的工程也將貢獻泓德未來營收。

周仕昌強調，泓德能源成立澳洲ZEBRE平台，且多數案場以興建電池儲能系統為主，主因澳洲電力交易市場蓬勃發展，可同時參與現貨、容量及期貨等多種市場，能靈活在價格尖峰時段套利，又可以做為電力零售商的避險工具。

周仕昌說，泓德能源澳洲布局今年第3季就會開花結果，第一筆收入挹注電力交易將於8月開始入帳，工程收入也會在明年第1季開始入帳，未來還有ZEN Energy每年電力交易營收5億元穩定挹注，明年澳洲營收占比就會達到四分之一，成為推升明年營收成長動能最強的海外投資項若加上日本、菲律賓，則2026年海外市場佔整體營收將達三分之一。

至於日本市場，周仕昌指出，日前再度取得五件標案，得標的儲能裝置容量共約300MW(總電池裝置容量約1.5GWh)，預計明年儲能開工100MW。

菲律賓市場部分，2024年底攜手亞通利大能源，與菲律賓生力集團旗下San Miguel Global Power簽訂投資條件書，目標光電建置容量達1GW，預計將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業，而最快今年底會有300MW太陽能案場開工。

周仕昌並首度透露，下一個海外布局地點，將瞄準電力同樣自由化且政府提供獎勵的歐洲如德國或義大利，目前正針對當地電力交易機制進行評估，預估今年底前定案。