麥味登攜手史努比開聯名店 全台10家概念門市將登場

連鎖早午餐品牌麥味登首度與國際經典漫畫《PEANUTS》（花生漫畫）聯名，推出結合PEANUTS漫畫人物SNOOPY史努比與麥味登品牌特色的聯名周邊商品。「麥味登 x PEANUTS」首家聯名概念店也將於14日在麥味登北市敦南遠企店正式登場，並預計在北、中、南陸續開出10家聯名門市，目標帶動來客成長10%。

史努比與麥味登品牌特色的聯名周邊商品，包含微波餐盒、針織提袋、隨行杯與玩偶等多款可愛又實用的生活用品，也將以「花生派對」及「露西檸檬攤」為主題推出聯名套餐。

揚秦（2755）董事長卓靖倫表示，今年適逢經典漫畫《PEANUTS》75周年，漫畫中的主要角色史努比，不僅深受全球讀者喜愛，魅力更是橫跨不同年齡層，無論大朋友、小朋友都十分喜愛。漫畫中傳達「正向溫暖」的力量，更是契合麥味登品牌精神，希望透過這次的聯名合作給顧客耳目一新的消費體驗。

此次麥味登與史努比聯名商品設計是以實用生活小物為出發，最具特色的是「糊塗塌客玩偶」，不僅造型可愛，還可變形為頸枕和抱枕，另外還有史努比與歐拉夫兩款微波餐盒、史努比與查理布朗兩款針織提袋以及史努比與史努比三兄弟兩款隨行杯等，預計六月中旬開賣。此外，充滿可愛元素的多款聯名設計紙杯、紙碗以及紙餐盒等，也將陸續在全台麥味登門市登場，讓吃早餐也充滿童趣。

配合聯名合作，麥味登門市14日起全面更換史努比版菜單，新菜單中融入大家熟悉的漫畫經典角色如史努比（Snoopy）、查理布朗（Charlie Brown）、露西（Lucy Pelt）等，並以「花生派對」及「露西檸檬攤」為主題，同步推出聯名餐點，包含花生醬系列的花生培根蛋滿分堡、花生厚牛起司滿分堡及花生布里歐特餐等，以及檸檬系列的新品萊姆檸淬咖啡與鮮檸冬瓜茶、萊姆蜜紅茶等。

特別為史努比粉絲們設計的「麥味登 x PEANUTS」首家聯名概念店設立在麥味登北市敦南遠企店，經過門市時就可以看見以PEANUTS漫畫經典角色的大型窗貼，進入門市後更可以看見特製版麥味登造型角色人形立牌以及牆面設計，讓粉絲在門市用餐時有更美好的消費體驗。