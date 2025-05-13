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永豐實總座 原副總陳亭蓁正式接任

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

永豐實（6790）13日公告通過新任總經理委任案，永豐實總座將由陳亭蓁接任。

自3月永豐實總經理李宗純逝世後，永豐實便指派由原先副總經理陳亭蓁暫代其職務，13日則正式任命陳亭蓁接任永豐實總經理。

陳亭蓁為元智大學企業管理研究所碩士畢業，曾擔任嬌生消費保健公司台灣/香港總經理與永豐餘消費品實業公司全國業務經理等，實務經驗豐富。

永豐實為台灣家用消費品的領導品牌，旗下有「五月花」、「柔情」、「得意」等家庭用紙品牌，潔品方面則有「橘子工坊」、「植淨美」等知名品牌，生產與銷售橫跨兩岸，有清水、楊梅、昆山、揚州等四大生產基地。

消費 研究所

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