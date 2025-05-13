泰豐輪胎重訊記者會：對等關稅等不利因素衝擊 觀音廠區永久停產並出售

泰豐輪胎13日舉行重訊記者會，宣布觀音廠區永久性關廠停產及資產活化處分，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，有關觀音廠生產設備交易價格設定按市價出售。

泰豐處分觀音廠區土地、廠房及設備，活化閒置資產，目的在增加集團營運資金，以因應未來公司本業轉型和策略投資需求。

泰豐公司表示，公司前因受美國反傾銷高關稅影響，造成整體營收下滑，已於112年2月10日經董事會決議通過暫時性完全停產，鑑於美國反傾銷稅率能否於近年內降低，具不確定性風險，而目前又遭逢美國對全球實施對等關稅及汽車配件（含輪胎）課稅等多重產業不利因素衝擊，觀音廠重啟生產成本高於效益，已不具經濟與商業利益，故擬永久性關廠停產。

泰豐公司指出，為改善財務結構、降低固定攤銷及維管費用及減少損失，因停產後廠房及生產設備間置，每年提減損影響公司損益甚鉅，為降低固定攤銷、維護費用及減少損失，擬活化資產將觀音廠區間置資產（包括但不限於土地、廠房、設備）出售，以增加現金流改善財務結構並提高公司利益。

公司強調，活化資產處分在財務面可減少負債並強化財務結構，降低管理成本及提高營運綜效，公司仍將繼續所營事業之經營，以維待正常營運活動。

整體而言，觀音廠資產活化處分對公司財務結構調整與強化具積極效益。相關出售程序皆遵循公司「取得或處分資產處理程序」及考量各項程序之完備性，以確保股東權益。本案已於114年5月13日經公司董事會決議通過，依《公司法》第185條之規定，提報114年第一次股東臨時會決議。

至於擬出售價格，公司參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價定不低於新台幣68億元出售，有關觀音廠生產設備交易價格，擬設定按市價出售。最後公司會俟股東臨時會決議通過後，再依據市場狀況及鑑價結果遴選合適買家。