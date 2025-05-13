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國統與工研院簽訂合約 共同研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
水資源整合龍頭廠商國統13日與工研院簽訂共同研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」合約。照片／國統提供
水資源整合龍頭廠商國統13日與工研院簽訂共同研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」合約。照片／國統提供

水資源整合龍頭廠商國統（8936）13日與工研院簽訂共同研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」合約，規劃在未來2年內，研發將海水淡化過程中所產生鹵水，經由結晶方式分解出鈣、鎂等重要礦物質之技術。

該技術除實現再利用海淡鹵水作為商業化使用外，更能降低工程開發對環境的衝擊，可望成為全世界唯一將鹵水再利用應用於海水淡化流程中的商業化技術，將國統的海水淡化及海水資源再利用技術提升至國際層次。

國統表示，近年來台灣地區受到極端氣候影響，加上高科技產業快速發展，用水需求持續增加，各地普遍面臨缺水問題，政府及民間企業界均積極開發多元用水來源。其中，最不受氣候影響的水源—海水淡化，已成為當前最受關注的水資源議題。

現今海水淡化的主流技術是採用RO(逆滲透)方式進行淡化處理，經RO逆滲透濃縮後產生的海淡鹵水中，已經證實含有高鹽及鈣、鎂等微量有價元素，具有相當高的商業價值，因此國統長期以來視海淡鹵水再利用為海水資源再利用技術範疇之一。

為進一步推動海水淡化技術的發展，國統本次與工研院攜手合作，研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」；國統表示，「透過海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術的研發，減少鹵水排放、促進資源再利用及節能減碳，提升公司在國內外的競爭力，並降低工程開發對環境的衝擊，實現商業與環境保護的雙贏，善盡企業的社會責任。」

國統進一步指出，海淡鹵水相較一般海水更具提取礦物之潛力與經濟價值，其中的鎂資源我國高度依賴國外進口，未來如果能自鹵水中提取，可提高我國在資源管理上之自主性；且海淡鹵水資源化再利用，勢必可使滷水排放明顯減少，亦有助排除海水淡化恐衝擊海洋生態及干擾我國漁業發展之疑慮；將能創造社會、經濟和環境的三贏局面，為本土永續發展產業開創新的可能性。

國統深耕水資源及環保工程領域超過30年，在海水淡化技術上具有強大的研發、設計及製造能力，包括移動式海淡機組、高壓泵浦及能源回收器等專利技術，是國內水資源產業的領頭羊。公司在2024年得標水利署「臺南海水淡化廠統包工程（第一期）暨代操作維護」計畫，該廠完工後將成為國內規模最大的海水淡化廠。

國統 工研院 水資源

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