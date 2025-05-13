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社區型公園宅成房市新寵 中部品牌建商搶布局公園首排

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
曼公館公園依坡地設計，綠意層次分明，設有約1公里人行步道，並植有相思、大樟樹等。圖／業者提供
曼公館公園依坡地設計，綠意層次分明，設有約1公里人行步道，並植有相思、大樟樹等。圖／業者提供

健康意識抬頭，逐綠而居的生活理念漸受重視，「社區型公園宅」因步行即可抵達綠地優勢，成為消費者購屋首選，近來建商紛紛搶進公園首排布局，鎖定具備永久棟距的地段推案。

包括主打低密度綠意環繞的「麗景風和」，正對公館公園的景觀優勢備受矚目；鄰近南屯中和公園的「碧根印白」，以及由鉅建設在馬卡龍公園前推出的「由鉅敘真」等新案，憑藉稀有綠地視野與成熟生活機能，吸引自住與置產買盤關注，帶動區域房市

專家指出，由於大型公園稀有難求，加上交通等因素，相形之下，近在呎尺的社區型公園更接地氣，幾乎可以每天親近使用，一如近年社區型百貨的崛起，社區型公園反倒成為居民高度使用的最愛。

金昌隆建設在「台中國際機場特區」推出的「麗景風和」，為當前沙鹿新案中十分稀有的公園第一排個案，坐擁區域少見逾千坪完整基地，三面公園環繞且正對4084坪公館公園，該公園依坡地設計，綠意層次分明，設有約1公里人行步道，並植有相思、大樟樹及馬纓丹、太陽麻等花卉，四季皆宜賞景。據最新實價登錄揭露，「麗景風和」預售階段成交價已站上4字頭。

碧根建設在南屯楓樹生活圈推出的新案「碧根印白」，465坪基地面對840坪中和公園，規劃40至46坪、純3房的產品，目前最高成交單價已達57.23萬，顯見「公園第一排」產品的市場認同度與溢價潛力。

另外，由鉅建設首度從市中心拓展至太平區，推出新案「由鉅敘真」，基地正對馬卡龍公園。該公園採用馬卡龍色系的設計，營造出繽紛夢幻的氛圍，且全區鋪面與通路皆採無障礙設計，提供行動不便者友善舒適的活動空間，也吸引不少自住客關注。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，由於房市回歸自住，公園綠地已從房市加分項躍升為影響房價的重要關鍵之一。觀察全台推案趨勢，具永久棟距優勢的公園首排建案普遍擁有15%至20%的溢價空間，且抗跌性明顯優於同區一般產品。

去中心化的「社區型公園宅」已成購屋新顯學，特別是結合大面積綠地、交通便利與完善生活機能的首排個案，更具稀缺性與保值潛力。未來隨著軌道與重大建設陸續到位，「公園＋交通＋機能」的黃金三角，將成為購屋與置產的重要指標，帶動區域房市穩健成長。

資料來源／業者提供
資料來源／業者提供

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