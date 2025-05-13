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臺鹽高純度未變性二型膠原蛋白製造方法 奪東京創新天才發明展金獎

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
臺鹽公司以「高純度未變性二型膠原蛋白製造方法」榮獲第39屆日本東京創新天才發明展金獎，董事長丁彥哲(中)、副總經理李杰翰(右)與研發處長洪雅萍(左)齊聚慶賀。照片／台鹽提供
臺鹽公司以「高純度未變性二型膠原蛋白製造方法」榮獲第39屆日本東京創新天才發明展金獎，董事長丁彥哲(中)、副總經理李杰翰(右)與研發處長洪雅萍(左)齊聚慶賀。照片／台鹽提供

臺鹽（1737）以「高純度未變性二型膠原蛋白製造方法」，參加「國際創新發明聯盟總會」舉辦的第39屆日本東京創新天才國際發明展，榮獲金獎肯定，臺鹽膠原蛋白研發成果在國際舞台綻放光彩，突顯其膠原蛋白領航者地位。

國際創新發明總會，會員囊括全球五大洲33國家45個國際發明組織與學會，五月舉辦第卅九屆日本東京創新天才國際發明展，臺鹽及國內知名生技廠應邀參展。臺鹽的「高純度未變性二型膠原蛋白製造方法」憑藉已獲專利認證、專利之產物可被運用性、產物具商業價值等優勢條件，從眾多作品中脫穎而出，榮獲大會評審團評鑑為金獎肯定。

臺鹽公司研發膠原蛋白20多年，獨家採用特有酵素水解搭配凍乾純化技術，萃取出非變性二型膠原蛋白，完整保留二型膠原蛋白結構並提升純度，其生理活性較市售競品高出20倍。目前該技術已獲得日本專利特許、台灣專利，其內容並曾刊登於國際期刊《Nutrients》，豐碩的研究成果國際有目共睹，並吸引臺灣及日本、東南亞原料經銷商洽購。

二型膠原蛋白為人體關節軟骨健康的關鍵元素，臺鹽公司洞察超高齡化趨勢，近年積極投入行動保健領域，將非變性二型膠原蛋白運用於「關鍵錠PLUS」、「膠原葡萄糖胺MSM飲」、「好基力EX強健優勢蛋白」等產品。

值得一提的是，臺鹽將非變性二型膠原蛋白運用於暢銷產品「關鍵錠PLUS」後，經消費者調查獲得高達96%滿意度，有效數據與技術再獲評審高度肯定，揚名國際，臺鹽表示，將挾研發優勢持續開發趨勢商品守護消費者，與大家一起實踐全人健康新主義。

日本 膠原蛋白 變性

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