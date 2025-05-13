今年北市店面王現身 成都路70年老店面總月租金、每坪租金登頂

據台北地政雲數據，截至今年第1季為止，共六筆店面總月租金突破45萬元，相比去年同期僅有一筆而言，數量大增；其中北市萬華區成都路70年老店面，該店3月下旬以租金總價45萬元、每坪月租金7,425元成交，為今年至今萬華區最高總月租金、每坪月租金交易，榮登今年店面王。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，目前北市成都路前段客群普遍屬於年輕族群、學生族或國外觀光客，整體店面型態較偏服飾業與伴手禮店面；由於該路段鄰近捷運西門站六號出口優勢，且適逢近期商圈景氣回升，每坪月租金約落在7,000~1萬元間，若是較小坪數者，甚至每坪月租金行情破1萬元以上水準，依據店面大小、面向而定。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，西門商圈為國內首屈一指的觀光型商圈，租金價位有相當支撐力道，尤其若臨大馬路、鄰近捷運者，本身具有人流保證，因此無論建築物屋齡高低，皆能吸引品牌店面進駐，進而創造租金上漲空間。

賴志昶指出，外送平台的興起對街邊店的影響甚鉅，消費模式大幅改變，民眾可經由手機一鍵下單購物，民眾已較少享受逛街樂趣，因此店面的位置是否精華、是否位處知名商圈等，已不是消費者選擇重點。

賴志昶表示，反而是店面是否容易到達更顯重要，因此面臨時代變遷，各商圈應審慎思考未來發展。