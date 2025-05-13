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航港局攜高科大開課 培訓雙燃料船員促綠色轉型

中央社／ 台北13日電

根據STCW公約規範，在雙燃料船服務的船員需事先完成國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）專業訓練，因此航港局攜手高科大開設相關課程，加速國籍航商綠色轉型。

因應國際海事組織（IMO）規範及2050淨零排放政策，台灣航商陸續訂購液化天然氣（LNG）或甲醇等雙燃料船，根據「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約（STCW國際公約）」規範，於雙燃料船服務船員需事先完成國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）專業訓練，包含基本訓練及進階訓練。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，為緩解航商培育雙燃料船船員需求，繼去年8月、今年2月航港局分別協助國立台灣海洋大學開設IGF Code基本、進階訓練課程後，今年5月航港局再次協助國立高雄科技大學開設IGF Code基本訓練課程，南部首班開訓時間為5月27日。

航港局表示，北部地區IGF Code基本訓練量能已穩定，截至今年4月底，IGF Code基本訓練培訓人數已達396人，為全面補足南北航商培育雙燃料船船員需求，航港局督促國立高雄科技大學首度開設IGF Code基本訓練，有助於南部船員就近上課。

航港局說，依照國立高雄科技大學IGF Code基本訓練課程規劃，上課天數3天，每班開課人數為20人，預計5月27日至5月29日正式開班，呼籲有意願參加IGF Code基本訓練課程的船員，儘早完成訓練。

淨零 航港局 高雄科技大學

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