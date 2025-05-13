潤弘財報／配7.7元現金、2元股票 去年新接工程17案

潤弘營造（2597）13日股東會，會中承認2024年財報，2024年營收約達262.37億元、年增16.6%，毛利率達17.78%，較2023年15.39%增加2.39個百分點，稅後純益約達27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%，賺進一個股本，每股純益達10.7元、優於2023年的7.35元，成為潤泰集團優等生。

潤弘今股東會通過每股配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率約高達90.7%，依13日目前盤中價約178元計算，現金殖利率估約4.3%。

展望2025年，潤弘董事長李志宏表示，因美國新任總統川普的上任，全球將面對地緣政治等不確定經濟衰退風險；不過因AI等新興科技需求持續暢旺，有效提振我國出口及生產動能，並帶動國內半導體建廠，有助於營造同業的表現，認為今年潤弘營運目標仍將持續維持正成長。

潤弘去年完工工程案中，包含三元能源高雄鋰電池廠新建工程等在內、共有14個建案；持續施工中有包含全球人壽新總部大樓新建工程等26個建案。

值得注意的是，2024年新承攬工程共有17個，其中光是包括T新竹兩廠等工程就有9個建案、比重過半。

李志宏強調，為加大與同業間品質的差距，潤弘會積極強化基礎訓練工作、提昇工程師質量、善待包商並掌握相關資源、堅持品質、創新研發新的工程技術與科技，發揮預鑄功效解決傳統施工問題、創造利潤，並將股東價值最大化，是潤弘積極奮進之策略目標。