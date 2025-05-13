新北發布不動產季報 最強房市三區出爐
新北市地政局發布最新不動產季報指出，受第七波信用管制影響，去年第4季新北市建物買賣登記9,349件，較上季減少16%，年減幅度達34%，不過，住宅價格不跌反漲，全市成交均價達47.5萬元/坪，年漲13.7%，續創歷史新高。
新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，去年第4季不動產市場量縮但價穩，顯示自住型購屋需求仍具支撐力。進一步分析不同建物類型成交價變化，以公寓價格漲勢最多，年增19.7%，住宅大樓與華廈也分別成長14%、10%。
季報另以10年視角檢視新北市房地市場變遷。結果顯示，新北市近10年住宅均價成長近4成，其中三峽、鶯歌、林口區近10年交易單價分別以77%、72%、50%的漲幅領先全市。
交易熱區變遷部分，板橋、新莊與淡水三區穩居全市交易熱區，整體呈現則由蛋黃核心如板橋、新莊、三重，向外圍蛋白區如五股、樹林、三峽、鶯歌擴展之趨勢。
再以時間節點進行分析，105年房地合一稅上路後，短期交易明顯下滑，成交量驟減；107至109年，受全球低利率與寬鬆貨幣政策推動，交易量大增35%，價格也穩定上升。
112至113年，打房政策接連上路，導致交易量明顯縮減33%，但因通膨與剛性需求支撐，價格仍持續上升。
地政局強調，新北市人口基數龐大，自住需求穩定，加上重大交通建設陸續推動，如鳳鳴臨時站啟用、捷運三鶯線、淡江大橋等，可望吸引人口持續移入。
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