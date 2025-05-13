安克生醫超音波睡眠檢測登期刊 增呼吸中止治療準確性

國際文獻顯示，全球成人睡眠呼吸中止症盛行率上升，2008年約3%至7％，2017年攀升達9%至38%。舌下神經刺激器是治療阻塞型睡眠呼吸症方法之一，已獲美國食藥局（FDA）許可上市，但約4成患者治療效果有限。安克生醫近期與瑞士伯恩大學合作，以超音波技術分析患者舌頭組織特徵，提升治療準確率達8成，成果登上國際期刊。

舌下神經刺激器透過電流刺激舌下神經，改善氣道阻塞。美國每年約2千名患者植入該器材，治療呼吸中止症，歐洲使用人數也在上升。患者在治療前必須經藥物誘導睡眠內視鏡篩選，但其中4成患者治療效果仍有限。業者與學界合作，結合超音波分析舌頭組織，協助分析適合使用舌下神經刺激器的患者，提升治療準確性。

安克生醫總經理李伊俐指出，此為自家產品上市後，第3度登上國際知名醫學期刊，前2次皆是與美國史丹佛睡民中心合作，發表於睡眠領域指標期刊「Sleep Medicine」與耳鼻喉領域排名第一的國際期刊「JANA Oto」。本次研究證實，自家技術可有效評估呼吸中止症風險，並幫助醫師判斷止鼾牙套與舌下刺激器的適配性。

研究成果登上國際期刊「Otolaryngology–Head and Neck Surgery」。李伊俐指出，該技術可取代藥物誘導睡眠內視鏡篩選，且兼具非侵入性、快速、安全且無傷口特性，掃描過程只需要數分鐘，就可以完成評估。除可為臨床治療提供更精準指引，未來也會持續朝精準醫療邁進。