國喬石化泉州廠首季量產 國際最新技術提升產業競爭力

國喬石化（1312）表示，跨足「碳三產業鏈」的重大關鍵投資項目：泉州國亨已開始貢獻營收成長，產線運作逐步穩定，隨著第二季訂單銷售提升及新規格聚丙烯開出，搭配園區碳三產業鏈下游客戶投產，有望今年內漸進提升稼動率，成為國喬營運成長的一大動能。

泉州廠規劃年產66萬噸PDH（丙烯）與45萬噸PP（聚丙烯），PDH設施採用美國UOP公司先進Oleflex工藝技術，為當前全球最成熟的丙烷脫氫技術，具備「原料簡單、製程簡短、能效高、收率高」四大優勢。將丙烷轉化為聚合級丙烯，為聚丙烯及環氧丙烷等下游產品的重要原料來源，兼具經濟性和排碳佳的特性，符合國喬推動綠色製程與永續經營的長期方向。PP設施引進義大利LyondellBasell專利的Spheripol環管製程，生產高性能聚丙烯，具備良好的加工性與機械強度，可廣泛應用於汽車零部件、家電外殼、醫療器材，更是生活中常見的產品包裝及食品容器，得以回收循環再利用，極大化使用效率。

除了產能布局，國喬同時建置泉州廠展現自動化與永續經營方面的企圖心。廠區全面導入分散式控制系統（DCS）與AI模擬優化平台，透過大數據蒐集與演算，實現製程自動監控、效率最佳化與能耗降低，將石化工業製程進一步高階化及綠色化。並與泉港石化工業園區產業合作，在地製造、在地供應以降低成本。

國喬石化總經理曾嘉雄指出，塑化產業的獲利關鍵來自產品與原料之間的利差空間，當前因美國川普關稅政策，全球經濟充滿不確定因素。OPEC+產油國決議增產致原油價格下跌，而台幣升值，塑化原料進口成本也下降，各種因素致市場仍保守觀望。泉州國亨採用最新、最先進製程，有望率先受惠景氣回溫，進一步拉開與同業的競爭差距。若未來市場需求回升，將重回利潤軌道，發揮營運槓桿效益。

在全球經濟受美國關稅政策變動衝擊之際，國喬石化2025年前三月合併營收交出亮眼成績，持續展現營運韌性。惟目前塑化行情仍處不景氣階段，且100%持股的泉州國亨於3月商轉開始提列折舊並負擔利息費用，導致第一季財報仍呈虧損，總計合併營收56.98億元，每股虧損0.61元。

面對產業波動，國喬石化將持續強化經營體質，透過開發國際新市場、轉型高階材料應用兩大轉型策略，維護營運發展穩定性。國喬石化董事長邱德馨表示，隨著新產線導入與多角化經營發酵，國喬正朝向更具競爭力與永續性的營運格局邁進。如開發以玉米和蓖麻油做為主要原料的生質尼龍，透過生物技術替代石化技術路徑，可降低約50%的碳足跡。未來研發中心將持續精進低碳、環保、高值化的新型複合產品，朝向「綠色石化」產業轉型之路永續經營。