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「中研講堂」前進新北金山 跟著中研院一起算天算地

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中研院2025年「中研講堂」科普演講第13場將於5月28日前進新北市金山高中，從人文哲學與地球科學的雙重視角，帶領民眾破解上天下地的密碼，一起探索未知。活動從5月16日起開放報名。 圖／中研院提供
中研院2025年「中研講堂」科普演講第13場將於5月28日前進新北市金山高中，從人文哲學與地球科學的雙重視角，帶領民眾破解上天下地的密碼，一起探索未知。活動從5月16日起開放報名。 圖／中研院提供

中研院2025年「中研講堂」科普演講第13場將於5月28日前進新北市金山高中，從人文哲學與地球科學的雙重視角，帶領民眾破解上天下地的密碼，一起探索未知。活動從5月16日起開放報名。

中研院表示，本次將有兩場精彩的講座，第一場由本院中國文哲研究所副研究員陳威瑨副主講「面對《易經》占卜文化」。陳威瑨將穿越時空，揭開《易經》從古代智慧走進現代生活的千年奧秘，探討人類面對占卜的心理狀態，從哲學思想的角度提醒大家帶著更多理性和獨立思考運用占卜文化，讓《易經》成為正向的心靈指引，避免落入迷信與詐騙的陷阱。

第二場則由中研院地球科學研究所副研究員黃信樺主講「地球健檢師之路：從地震、火山到能源轉型」。黃信樺將化身「地球健檢師」為地球進行健康檢查，帶領大家深入地底，解碼地震波、聆聽火山的心跳，他也將分享地球科學的研究如何幫助我們防災應變。歡迎一同帶著好奇心，來認識地球的密碼。

中研院自2018年起舉辦「中研講堂」，走遍台灣各地，把科學、人文研究用最親民的方式，帶到莘莘學子面前，用理性與科學深入認識世界。無論你是對《易經》感到好奇，想一探占卜的心靈地圖，還是對地震和火山充滿問號，想了解地球的「健康檢查表」，都別錯過這場難得的科普盛宴。

「中研講堂」新北場科普演講時間是5月28日（星期三）下午1:00至3:00；地點在新北市立金山高級中學（新北市金山區美田里文化二路2號）報名網址：https://www.accupass.com/event/2504300333135663482820

中研院 地球科學 地震

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