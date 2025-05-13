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展現長線經營誠意 風睿能源增持海能風電股權逾51%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
風睿能源增持海能風電股份，持股比重自原有的25%增加至51%，以過半的股權晉升專案最大股東。圖/風睿能源提供
風睿能源增持海能風電股份，持股比重自原有的25%增加至51%，以過半的股權晉升專案最大股東。圖/風睿能源提供

海能風電為台灣離岸風電第二階段潛力場址中首座完工併網的風場，大股東風睿能源（Synera Renewable Energy）今日宣布完成「海能風電（Formosa 2）」股權收購，交易後持股比重自原有的25%增加至51%，以過半的股權晉升專案最大股東。

金融圈人士指出，離岸風場的大股東增值持股，未來要向銀行進行大型聯貸案比較能夠取得銀行團的信任，這代表風電的股東不是炒短線，而是想要長期經營。

海能風電為台灣離岸風電第二階段潛力場址中首座完工併網的風場。風睿能源（SRE）表示，此次藉由行使對旗下資產所擁有的優先承購權（ROFR），進一步購入26%股權，反映出風睿能源團隊對於由具備長期經營願景而非追求短期市場報酬的投資者主導風場的務實信念，並展現其在市場價格出現明顯偏離時，用行動維護台灣離岸風電市場秩序與穩定的堅定立場。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，過去12年來，該公司持續深耕離岸風電領域，在海能風電（Formosa 2）商轉屆滿兩周年之際，擴大收購股權，將有助更好地管理與優化營運效率，確保潔淨能源穩定產出，為出口產業提供可靠後援，同時為整體市場的長期健全發展挹注信心。

風睿能源由管理720億美元資產、總部位於美國紐約的領導性基礎建設相關類投資公司 Stonepeak 支持，在可再生能源領域擁有豐富經驗。除了在已步入商轉的海洋風電（Formosa 1）與海能風電（Formosa 2）中持股，近期也正如火如荼開發海盛風電（Formosa 4）與海廣風電（Formosa 6），並期許在所有風場皆完工併網後，於運維領域產生具經濟規模的綜效。於此同時，風睿能源亦積極拓展日本與南韓市場，持續透過穩健經營，深化在亞太地區離岸風電市場的布局，致力推動區域能源轉型。

股東 離岸風電

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