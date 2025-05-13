西門町70年老宅登店王 房仲：店面具這條件更重要

房市近期表現冷淡，惟北市各大商圈店面市場仍是頗有表現。住商機構統計台北地政雲數據，截至第1季，共6筆店面租金總價突破45萬元，相比去年同期僅有一筆而言，數量大增。

其中，萬華區成都路一處屋齡逾70年的老店面，總坪數約60.6坪，3月下旬以每月總價45萬元出租，換算租金單價約7,425元，為西門商圈乃至於萬華區今年截至目前為止，租金總價與單價最高之交易。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，成都路前段客群以年輕族群、學生族或國外觀光客為主，店面型態較偏服飾業與伴手禮店面，該路段鄰近捷運西門站六號出口，租金單價約落在每坪7,000元~1萬元之間，若是較小坪數者，甚至租出每坪單價破1萬元以上水準，依據店面大小、面相而定。

另觀察資料，近期租金總價較高之店面交易，除了有2件位處西門町、士林夜市等知名商圈之外，其餘店面分別位於光復北路、光華商場、六張犁、古亭商圈，皆不屬黃金一線商圈。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，雙北民眾「逐捷運而居」趨勢相當明顯，捷運站周邊房價具支撐力道，也深深影響到店面市場，若面臨大馬路、鄰近捷運，本身具有人流，無論建築物屋齡高低，皆能吸引品牌店面進駐，進而創造租金上漲空間。