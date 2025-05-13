五福加速展店！南京復興門市開幕 今年拚增6家新據點

五福（2745）看好出境旅遊市場持續復甦，積極啟動實體通路升級與展店計畫。13日於台北市南京復興門市開幕，為疫後首間進軍台北市的新據點，瞄準「區域聚焦、深度服務」的門市發展策略。五福表示，繼5月開幕的高雄澄清門市與台北南京復興，預計6月再開設彰化員林門市，進一步擴大北中南市場布局，持續提升品牌接觸密度與服務能量。

面對疫後旅遊市場快速演化與消費者對信任與即時服務的重視，五福將「實體門市」定位為品牌價值延伸的前線。2025年展店策略著重三大方向：一、選址在商圈與社區節點，提升可達性與日常互動。二、結合主題裝潢與產品體驗設計，強化門市吸引力與話題性。三、由內部績優同仁擔任店長，深化在地經營、強化顧客信任。

南京復興門市即為新一代門市的展現，位處雙捷運交會要點、鄰近南京復興站，裝潢以飛機機艙為靈感，通透窗景連接接待區與富士山主題牆，象徵五福從1988年以日本線起家的品牌根基。該門市由五福擁有超過20年客戶經營經驗的資深員工擔任店長，展現五福「內部晉升、人才成長」的組織文化。

配合開幕慶，五福自即日起至5月31日，並推出三大專屬活動。包括來店禮：於門市加入五福LINE官方帳號即贈精美開幕紀念小物。滿額禮：門市訂單滿3萬元，贈限量五福吉祥物悠遊卡（200名）。下單抽獎：門市訂購國外任一行程即享抽獎資格，有機會獲得國外飯店雙人住宿、Rollink多功能電腦包、航空周邊好禮等，人人有獎。

多項限定行程同步開賣暑假出國選擇更多元門市限定商品亦於開幕同步推出，包括韓國《超級釜邱》5日門市限定價8,888元起（不走人蔘保肝購物站）。泰國《玩很大》6日，長榮直飛、升等五星一房一廳，門市優惠價15,900 元起。日本《宇你童行FUN暑假》5日親子雙人方案，第2人現折12,000元。Club Med專案，6月30日前付訂，滿額贈Club Med精美禮品乙份。

此外，五福與昇恆昌合作，6月30日前於門市加入昇恆昌會員，即可獲贈機場飲品券及200元購物金，加值出發前旅程體驗。

五福旅遊董事長許順富指出，旅遊是一門信任產業，門市即是品牌與顧客的信任橋樑。2025年五福將以實體門市為深化服務的主軸，強化區域接觸、在地互動與人才經營，創造營收與品牌雙重成長。