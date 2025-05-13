快訊

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

2025年和泰汽車 TOYOTA WAY 菁英研習營 培育青年學子職場實戰力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2024年第四屆和泰汽車TOYOTA WAY菁英研習營大合照。業者提供
2024年第四屆和泰汽車TOYOTA WAY菁英研習營大合照。業者提供

TOYOTA、LEXUS、HINO總代理和泰汽車（2207），近年來積極投入青年學子的人才培育。自2019年起，特別規劃「和泰汽車TOYOTA WAY菁英研習營」，邀請全台大專院校學生走進和泰汽車，學習知名的豐田精神，一窺真實職場如何執行專案企劃。

今年暑假，「第五屆和泰汽車TOYOTA WAY菁英研習營」正式登場！將企業內部員工培訓課程的精華濃縮設計成兩日實用課程與參訪行程，幫助學生搶先布局職場，打造最強實戰力。

今年全新活動企劃，「職場專案簡報課程及實作」銜接校園與職場，將帶領學員從架構思考到簡報呈現，完整體驗企業提案的真實流程，提升溝通簡報實力。透過實戰練習，打造出屬於自己的第一份職場專案簡報，強化溝通與表達能力，為未來職場打下堅實基礎。

本次研習營開放全台大專院校大學及碩士班在學學生與應屆畢業生參加，不限科系與經歷。活動內容除了傳授企業管理祕訣、TOYOTA、LEXUS、HINO品牌經營與車款導入的實戰經驗、豐田價值觀外，更安排現地參訪營業據點，讓學員親身體驗顧客尊榮服務。

兩日的課程理論與實務兼具，學員們不僅能收穫滿滿，更有機會結識來自各地志同道合的朋友。活動期間全程免費，並可近距離與和泰汽車主管及原廠認證講師互動交流。歡迎有興趣的同學們踴躍報名，一起開啟職場探索之旅，搶先解鎖新鮮人必修的實戰技能包。

台大 大專 職場

延伸閱讀

白圈原廠改！Toyota於北美市場推出Corolla Sport FX Edition！

挑戰極限，燃燒熱血！TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽首站圓滿成功

影／台中北屯TOYOTA互撞...一男酒駕闖紅燈釀兩傷

TOYOTA跟您「一起響樂」！ 即刻入主指定車款送JBL可攜式派對喇叭

相關新聞

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

立法院日前三讀通過修法，未來每年國定假日將增加5天，引發產業界熱議。不過力積電董事長黃崇仁今（12）日受訪時直言：「產業已經放很多假了，多放3、4天死不了人！」 這番話立刻在PTT引爆討論，不少

新北發布不動產季報 最強房市三區出爐

新北市地政局發布最新不動產季報指出，受第七波信用管制影響，去年第4季新北市建物買賣登記9,349件，較上季減少16%，年...

安克生醫超音波睡眠檢測登期刊 增呼吸中止治療準確性

國際文獻顯示，全球成人睡眠呼吸中止症盛行率上升，2008年約3%至7％，2017年攀升達9%至38%。舌下神經刺激器是治...

展現長線經營誠意 風睿能源增持海能風電股權逾51%

海能風電為台灣離岸風電第二階段潛力場址中首座完工併網的風場，大股東風睿能源（Synera Renewable Energ...

西門町70年老宅登店王 房仲：店面具這條件更重要

房市近期表現冷淡，惟北市各大商圈店面市場仍是頗有表現。住商機構統計台北地政雲數據，截至第1季，共6筆店面租金總價突破45...

雖受打房和美關稅衝擊 大型開發商2因素仍在中市購地推案

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，雖受央行第7波信用管制以及美國關稅衝擊，中市房地產交易轉為冷清，但一些較大的開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。