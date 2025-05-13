2025年和泰汽車 TOYOTA WAY 菁英研習營 培育青年學子職場實戰力

TOYOTA、LEXUS、HINO總代理和泰汽車（2207），近年來積極投入青年學子的人才培育。自2019年起，特別規劃「和泰汽車TOYOTA WAY菁英研習營」，邀請全台大專院校學生走進和泰汽車，學習知名的豐田精神，一窺真實職場如何執行專案企劃。

今年暑假，「第五屆和泰汽車TOYOTA WAY菁英研習營」正式登場！將企業內部員工培訓課程的精華濃縮設計成兩日實用課程與參訪行程，幫助學生搶先布局職場，打造最強實戰力。

今年全新活動企劃，「職場專案簡報課程及實作」銜接校園與職場，將帶領學員從架構思考到簡報呈現，完整體驗企業提案的真實流程，提升溝通簡報實力。透過實戰練習，打造出屬於自己的第一份職場專案簡報，強化溝通與表達能力，為未來職場打下堅實基礎。

本次研習營開放全台大專院校大學及碩士班在學學生與應屆畢業生參加，不限科系與經歷。活動內容除了傳授企業管理祕訣、TOYOTA、LEXUS、HINO品牌經營與車款導入的實戰經驗、豐田價值觀外，更安排現地參訪營業據點，讓學員親身體驗顧客尊榮服務。

兩日的課程理論與實務兼具，學員們不僅能收穫滿滿，更有機會結識來自各地志同道合的朋友。活動期間全程免費，並可近距離與和泰汽車主管及原廠認證講師互動交流。歡迎有興趣的同學們踴躍報名，一起開啟職場探索之旅，搶先解鎖新鮮人必修的實戰技能包。